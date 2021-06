Biogen : devrait subir des prises de bénéfices après ses +40%

Le titre Biogen devrait subir aujourd'hui quelques prises de bénéfices après le gain hier de près de 40%. Le groupe a profité hier de l'annonce du feu vert de la FDA (Food and Drug Administration) à la commercialisation de l'Aducanumab, le tout premier traitement de la maladie d'Alzheimer reconnu efficace.



La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé une approbation accélérée d'ADUHELM (aducanumab-avwa) en tant que premier et unique traitement de la maladie d'Alzheimer en réduisant les plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau.



L'approbation accélérée a été accordée sur la base de données issues d'essais cliniques démontrant l'effet d'ADUHELM sur la réduction des plaques bêta-amyloïdes, un biomarqueur raisonnablement susceptible de prédire un bénéfice clinique, en l'occurrence une réduction du déclin clinique.



' Ce moment historique est l'aboutissement de plus d'une décennie de recherches révolutionnaires dans le domaine complexe de la maladie d'Alzheimer. Nous pensons que ce médicament de première classe transformera le traitement des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer et suscitera une innovation continue dans les années à venir ', a déclaré Michel Vounatsos, directeur général de Biogen.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.