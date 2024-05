Paris (awp/afp) - La biotech américaine Biogen va acquérir sa compatriote HI-Bio pour un montant pouvant atteindre jusqu'à 1,8 milliard de dollars, a annoncé mercredi la société d'investissement Jeito, qui sort cet actif de son portefeuille.

Un "accord définitif" prévoit "l'acquisition par Biogen de HI-Bio pour un montant initial de 1,15 milliard de dollars", et jusqu'à 650 millions de paiements supplémentaires si les programmes liés au felzartamab, son produit phare, "atteignent certaines étapes de développement", détaille Jeito dans un communiqué.

Basée à San Francisco (Etats-Unis), HI-Bio développe la molécule felzartamab, son principal candidat médicament en essais cliniques, destiné au traitement de quatre indications de maladies auto-immunes sévères, notamment des maladies rénales graves.

Jeito avait commencé à investir dans HI-Bio en novembre 2022 à hauteur de 120 millions de dollars, avant de rajouter 95 millions de dollars début 2024.

"Disposant d'importantes capacités de développement et de commercialisation, Biogen est en mesure d'accélérer le développement de nouveaux traitements, dont le felzartamab", a déclaré Travis Murdoch, PDG de HI-Bio, cité dans le communiqué.

Avec le soutien de Biogen, "HI-Bio va bénéficier de nouvelles ressources et d'une expertise de premier plan pour accélérer ses programmes cliniques et obtenir de nouvelles avancées", a abondé Rafaèle Tordjman, fondatrice et présidente de Jeito Capital, dédié au secteur pharmaceutique.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2024.

Biogen est impliquée dans des traitements pour les maladies neurologiques et neurodégénératives.

afp/rp