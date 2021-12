Biogen va réduire de moitié le prix de son médicament contre la maladie d'Alzheimer

(Reuters) - Biogen a annoncé lundi une baisse d'environ 50% du prix de son médicament contre la maladie d'Alzheimer en réaction aux plaintes d'hôpitaux et de parlementaires américains concernant le prix trop élevé du traitement dont les bénéfices sont incertains, ce qui a entraîné des ventes plus faibles que prévu aux États-Unis.

Le médicament en question, l'Aduhelm, est le premier traitement pour la maladie neurodégénérative à arriver sur le marché depuis près de 20 ans, après que les régulateurs américains l'ont autorisé en juin en dépit d'interrogations quant à son efficacité.

Le traitement à 56.000 dollars (49.693,85 euros) par an coûtera désormais 28.200 dollars par patient et par an, a déclaré Biogen.

La société mise sur l'Aduhelm pour compenser une concurrence accrue sur ses produits phares mais les ventes du médicament peinent à décoller car plusieurs assureurs privés attendent les nouvelles directives de Medicare, l'assurance-santé du gouvernement américain, avant de couvrir le médicament.

"Nous sommes très satisfaits de la décision de Biogen de réduire le prix de l'Aduhelm et, à notre avis, cela rend plus probable un certain niveau de remboursement raisonnable par Medicare", a commenté Paul Matteis, analyste chez Stifel.

Medicare a augmenté les primes mensuelles que les personnes âgées de 65 ans et plus doivent payer dans le cadre du plan de santé en 2022 à cause d'Aduhelm. Le programme fédéral doit annoncer une politique nationale sur l'utilisation du médicament en janvier.

Biogen a déclaré qu'avec une couverture d'assurance et l'accès aux diagnostics et aux centres spécialisés, environ 50.000 patients pourraient commencer un traitement avec l'Aduhelm en 2022.

L'entreprise a également annoncé une série de mesures de réduction des coûts l'an prochain, qui devraient permettre de réaliser 500 millions de dollars d'économies annualisées.

La semaine dernière, le régulateur des médicaments de l'Union européenne a rejeté la demande de mise sur le marché de l'Aduhelm, après qu'un panel s'est prononcé contre le traitement en novembre.

