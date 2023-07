Les traitements révolutionnaires de la maladie d'Alzheimer, qui consistent à éliminer du cerveau une protéine toxique appelée bêta-amyloïde, pourraient bénéficier davantage aux Blancs qu'aux Noirs américains, dont la maladie peut être due à d'autres facteurs, ont déclaré à Reuters d'éminents spécialistes de la maladie d'Alzheimer.

Les deux médicaments - Leqembi, des sociétés de biotechnologie partenaires Eisai et Biogen, et un traitement expérimental développé par Eli Lilly, le donanemab - sont les premiers à offrir un réel espoir de ralentir la maladie mortelle pour les 6,5 millions d'Américains qui vivent avec l'Alzheimer.

Bien que les Noirs américains âgés présentent un taux de démence deux fois plus élevé que les Blancs, ils ont été écartés des essais cliniques de ces médicaments dans des proportions plus importantes, selon des entretiens avec 10 chercheurs et 4 cadres d'Eisai et de Lilly.

Les 10 chercheurs ont expliqué que les volontaires noirs potentiels présentant des symptômes précoces de la maladie n'avaient pas assez d'amyloïde dans leur cerveau pour pouvoir participer aux essais.

Les Hispaniques, dont le taux de démence est une fois et demie supérieur à celui des Blancs, ont également été exclus à un taux un peu plus élevé en raison d'un faible taux d'amyloïde, même si le problème n'était pas aussi prononcé que pour les Noirs, ont déclaré cinq des chercheurs.

Les preuves de plus en plus nombreuses d'une disparité autour de l'amyloïde, une caractéristique essentielle de la maladie d'Alzheimer, amènent certains scientifiques à se demander qui bénéficiera des deux nouveaux traitements, les premiers dont il a été prouvé qu'ils ralentissent le rythme du déclin cognitif, selon les chercheurs.

Se référant à Leqembi, le Dr Crystal Glover, psychologue sociale et experte en recherche sur l'équité dans le vieillissement, qui dirige le recrutement des essais cliniques du Rush Alzheimer's Disease Research Center à Chicago, a posé la question suivante : "Est-ce que cela s'applique même aux groupes de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? "Est-ce que cela s'applique même aux groupes les plus à risque ?"

On estime qu'environ 20 % des personnes âgées de race noire sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence, soit deux fois plus que les Blancs et plus que les 14 % d'Hispaniques.

Certains chercheurs se demandent si les patients noirs sont atteints de démence pour d'autres raisons que la maladie d'Alzheimer ou si la maladie se manifeste différemment dans des populations diverses qui présentent des taux plus élevés de maladies chroniques.

La disparité des taux de bêta-amyloïde vient s'ajouter aux preuves que certains paramètres de santé ne fonctionnent peut-être pas de la même manière dans les populations diverses que chez les Blancs.

Leqembi est lancé au prix de 26 500 dollars par an après avoir reçu l'approbation réglementaire complète des États-Unis ce mois-ci.

Un porte-parole de la Food and Drug Administration (FDA) a déclaré que l'agence était consciente de l'exclusion potentielle de certains Afro-Américains des nouveaux traitements en raison de niveaux insuffisants d'amyloïde.

Le porte-parole a déclaré que la FDA encourageait les entreprises à augmenter le recrutement de populations diverses dans leurs essais en cours. En avril 2022, la FDA a recommandé aux entreprises de soumettre un plan de diversité pour le recrutement.

"PAS CONÇU POUR DES GROUPES ETHNIQUES SPÉCIFIQUES"

Eisai a déclaré qu'elle s'efforçait de comprendre pourquoi tant de Noirs cherchant à s'inscrire à son essai clinique pour Leqembi ont été écartés en raison d'un manque d'amyloïde. L'entreprise a déclaré à Reuters que 49 % des volontaires noirs ne répondaient pas aux exigences du seuil d'amyloïde de l'essai, contre 22 % pour les Blancs et 55 % pour les Hispaniques.

Il ne reste donc que 43 participants noirs sur les 947 personnes inscrites à la partie américaine de l'essai, soit 4,5 % du total - une sous-représentation criante puisque la maladie est la plus répandue chez les Noirs américains et qu'ils représentent 13,7 % de la population américaine.

Malgré l'échec du dépistage de l'amyloïde, les Hispaniques représentaient 22,5 % de la partie américaine de l'essai d'Eisai, soit une surreprésentation par rapport à la population américaine.

"Est-ce parce que les symptômes de MCI (mild cognitive impairment) ou de démence précoce chez les Noirs ont d'autres causes que la maladie d'Alzheimer ? a déclaré Ivan Cheung, responsable d'Eisai aux États-Unis, lors d'une interview accordée à Reuters. "Nous étudions la question.

Seules les personnes positives à l'amyloïde devraient recevoir Leqembi, "indépendamment de la race et de l'origine ethnique", a déclaré Cheung : "Le médicament n'a pas été conçu pour aider des groupes ethniques ou des races spécifiques.

Eisai, dont le siège est à Tokyo, collabore avec les National Institutes of Health (NIH), une agence de recherche en santé du gouvernement américain, pour tester l'efficacité de Leqembi dans la prévention de la démence d'Alzheimer chez les personnes présentant un taux élevé d'amyloïde mais des facultés cognitives normales.

Shobha Dhadda, responsable mondial de la biostatistique chez Eisai, a déclaré à Reuters que l'entreprise visait un taux de recrutement de Noirs d'au moins 8 % dans l'essai portant sur 1 400 personnes. Jusqu'à présent, 95 à 98 % des candidats noirs n'atteignent pas le seuil d'amyloïde requis pour l'inclusion, a-t-elle ajouté.

Biogen, le partenaire d'Eisai, n'a pas participé au développement de Leqembi mais possède les droits de vente du médicament.

Selon le Dr Mark Mintun, vice-président du groupe Lilly pour la recherche et le développement en neurosciences, les Noirs et les Hispaniques ont également été exclus à un taux un peu plus élevé lors de l'essai du donanemab, un médicament expérimental de Lilly. Ce médicament est actuellement examiné par la FDA.

Aux États-Unis, 4 % des participants étaient noirs et 6 % étaient hispaniques, selon Lilly. L'entreprise a reconnu que ces chiffres étaient faibles malgré ses efforts pour augmenter le recrutement et a indiqué qu'elle visait à ce que les inscriptions à ses essais américains reflètent globalement la composition de la population.

Lilly a indiqué que la recherche sur les raisons pour lesquelles les Noirs et les Hispaniques ont été exclus des essais à des taux plus élevés est en cours et qu'il existe de nombreuses hypothèses, notamment que leur démence n'est pas causée par la maladie d'Alzheimer, ou qu'ils sont dans une phase précoce de la maladie d'Alzheimer, mais que leur maladie est compliquée par d'autres facteurs tels que de petits accidents vasculaires cérébraux.

Les essais cliniques comptent généralement peu de participants issus de populations diverses : Selon une étude réalisée en 2022, parmi les essais américains qui ont fait état de la race et de l'origine ethnique, environ 80 % des participants étaient blancs, 10 % étaient noirs, 6 % étaient hispaniques et 1 % étaient asiatiques. Dans 96 essais cliniques sur la démence menés entre 2000 et 2017, les populations diverses ne représentaient qu'environ 11 % des participants, selon une étude de 2018.

MARQUEURS BIOLOGIQUES

Les chercheurs sur la maladie d'Alzheimer se sont éloignés des signes extérieurs, tels que la perte de mémoire, pour identifier les patients atteints de la maladie. Ils se sont tournés vers la détection de protéines associées à la maladie d'Alzheimer dans le corps, y compris l'amyloïde, qui peut apparaître bien avant que la démence ne s'installe.

Cependant, certains tests utilisés pour identifier ces protéines peuvent donner des résultats différents chez les patients noirs et blancs.

Des différences dans les moteurs de la maladie d'Alzheimer ont été constatées dans une petite étude de 2015 comparant les cerveaux de Noirs et de Blancs décédés de la maladie.

L'étude, dirigée par le Dr Lisa Barnes, qui travaille également au Rush Center, a révélé que les personnes de race blanche étaient plus susceptibles d'avoir des protéines associées à la maladie d'Alzheimer comme principal moteur de leur démence. Chez les Noirs décédés de la maladie d'Alzheimer, la démence était plus susceptible de résulter de causes multiples, telles que les maladies vasculaires.

Des études ultérieures utilisant des scanners cérébraux, du liquide céphalo-rachidien et des analyses de sang - dont beaucoup citent les travaux de Barnes - ont également mis en évidence des différences.

Dans un article publié en 2021 dans Nature Reviews Neurology, M. Barnes affirme que les scientifiques doivent mieux comprendre la maladie d'Alzheimer chez les Noirs, faute de quoi des traitements efficaces ne seront pas disponibles pour cette population à risque, mais sous-représentée.

"C'est ce que nous constatons avec ce médicament récent", a déclaré M. Barnes dans un courriel adressé à Reuters, en faisant référence à Leqembi.

"Nous devons savoir quelles sont les pathologies autres que l'amyloïde qui conduisent à la démence chez les Noirs, et comment les facteurs de risque, en particulier les facteurs de risque socialement construits, sont liés à ces pathologies", a ajouté M. Barnes.

Le Dr Joshua Grill, chercheur sur la maladie d'Alzheimer à l'université de Californie à Irvine, qui a collaboré avec Eisai et d'autres chercheurs pour analyser deux essais sur Leqembi et deux essais sur un médicament anti-amyloïde antérieur, a également constaté que les personnes noires, hispaniques et asiatiques étaient plus susceptibles d'être écartées des essais cliniques parce que la quantité d'amyloïde dans leur cerveau était inférieure au seuil fixé pour l'essai. Les chercheurs ont l'intention de soumettre leurs résultats pour publication.

"Est-ce que ce n'est pas la maladie d'Alzheimer ? Y a-t-il une autre cause à leurs problèmes cognitifs dans toutes ces études ? Est-ce que les biomarqueurs ne fonctionnent pas de la même manière dans ces communautés, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que nous ne sommes pas en mesure de mesurer ?" a déclaré M. Grill.

Deux chercheurs ont déclaré à Reuters que l'une des explications possibles des différences dans l'amyloïde était l'APOE4, une variante d'un gène qui régule les dépôts d'amyloïde dans le cerveau et qui est associée à un risque plus élevé d'apparition tardive de la maladie d'Alzheimer. Selon les National Institutes of Health (NIH), le risque de développer la maladie chez les personnes porteuses de cette variante est plus élevé chez les personnes d'origine asiatique ou européenne et plus faible chez les personnes d'origine africaine ou hispanique.

Les différences au niveau de l'APOE4 pourraient expliquer pourquoi un plus grand nombre de Noirs n'atteignent pas les seuils amyloïdes requis pour les récents essais de médicaments, a déclaré le Dr Reisa Sperling du Brigham and Women's Hospital, qui dirige l'essai de Leqembi pour la prévention de la démence d'Alzheimer. D'autres facteurs pourraient être en jeu, selon les experts.

Aux États-Unis, plus de 75 % des Noirs américains sont en surpoids ou obèses, ce qui accroît leur risque d'hypertension, d'hypercholestérolémie, de diabète de type 2 et d'apnée du sommeil - des facteurs qui augmentent le risque de démence vasculaire, selon les données du gouvernement américain. Les facteurs socio-économiques jouent un rôle dans l'obésité et peuvent également jouer un rôle dans la démence.

Un certain nombre d'études récentes montrent que le racisme et les inégalités de revenus qui en découlent, l'accès à des soins médicaux de qualité et à une alimentation saine, l'exposition à la pollution et le stress chronique affectent la santé et peut-être la biologie sous-jacente de différentes populations. (Reportage de Julie Steenhuysen ; rédaction de Caroline Humer, Suzanne Goldenberg et Daniel Flynn)