Exclusif - Lilly s'attend à ce que le régime d'assurance-maladie américain fasse marche arrière et couvre entièrement les médicaments contre la maladie d'Alzheimer

Lilly prévoit de publier les résultats d'un essai sur son médicament expérimental ciblant l'amyloïde, le donanemab, avant la fin du mois de juin. D'autres données sur Leqembi, un médicament concurrent des partenaires Eisai Co Ltd et Biogen Inc, sont également attendues dans les mois à venir.

Leqembi a reçu l'approbation accélérée de la Food and Drug Administration américaine au début de cette année, et une décision sur l'approbation complète est attendue d'ici le mois de juillet.

"Nous pensons qu'ils (Medicare) fourniront ce que nous appellerions une couverture totale comme ils le font pour tous les autres médicaments approuvés par la FDA", a déclaré Derek Asay, vice-président principal de Lilly chargé de la stratégie gouvernementale et des comptes fédéraux, lors d'une interview. Lilly n'a jamais parlé publiquement de son optimisme en matière de couverture Medicare.

Les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. L'agence a déclaré à Reuters au début du mois qu'elle s'engageait à faire preuve de souplesse lorsqu'elle réexaminera sa couverture à la lumière de nouvelles preuves liées aux avantages cliniques.

Actuellement, Medicare, le régime d'assurance maladie des Américains de 65 ans et plus, ne prend en charge les médicaments anti-amyloïdes approuvés dans le cadre de l'examen accéléré, moins rigoureux, de la FDA que si les patients participent à un essai clinique. Les médicaments de la classe qui reçoivent l'approbation traditionnelle de la FDA - qui pourrait éventuellement inclure Leqembi et donanemab - seraient couverts à condition qu'ils participent à un registre qui suivrait les patients et leur évolution.

De telles exigences de "couverture avec développement de preuves" sont rares et historiquement utilisées par Medicare pour évaluer les dispositifs médicaux.

Les groupes industriels et les défenseurs des patients, tels que l'Association Alzheimer, affirment que la politique envisagée exclurait les patients et font pression pour une couverture moins restrictive.

Les investisseurs surveillent de près la manière dont les restrictions pourraient influencer les ventes, car on estime que 85 % des Américains qui pourraient bénéficier de ces médicaments sont assurés par l'assurance-maladie. Leqembi coûte 26 500 dollars par an.

M. Asay a déclaré que le plan actuel de Medicare "permet potentiellement une certaine couverture, mais une couverture qui est à la fois retardée et inéquitable", limitant l'accès à de nombreuses populations de patients mal desservies, y compris les minorités.

Selon lui, Medicare disposera bientôt d'une "quantité importante" de nouvelles données sur le donanemab, ainsi que de l'ensemble des données d'Eisai et de Biogen sur Leqembi.

M. Asay estime que Lilly et Eisai/Biogen disposent de suffisamment d'éléments pour répondre aux questions de l'agence, ce qui pourrait ouvrir la voie à une couverture plus large. Lilly a également participé à des discussions avec la CMS.

Les restrictions sévères imposées par Medicare sont en grande partie une réponse à un précédent traitement de la maladie d'Alzheimer d'Eisai et de Biogen, l'Aduhelm, qui a obtenu une approbation accélérée en 2021 avec peu de preuves qu'il ralentissait le déclin cognitif.

TROIS QUESTIONS

Dans son cadre de couverture, la CMS cherche à répondre à trois questions clés : Les médicaments améliorent-ils de manière significative les résultats de santé, tels que le ralentissement du déclin de la cognition et des fonctions, pour les patients dans une large pratique communautaire ? Les avantages l'emportent-ils sur les risques ? Comment les avantages et les inconvénients évoluent-ils en temps utile ?

Eisai, qui estime que 100 000 patients américains pourraient bénéficier de Leqembi au cours de ses trois premières années de commercialisation, s'est déclarée convaincue de pouvoir apporter ces réponses.

M. Asay, de Lilly, a déclaré : "Nous sommes très confiants dans notre capacité à fournir des réponses à ces questions : "Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de répondre pleinement à ces trois questions.

D'autres produits confrontés à des restrictions similaires de la part de la CMS ont été abandonnés.

Amyvid, l'agent d'imagerie de Lilly pour la maladie d'Alzheimer qui peut détecter les plaques amyloïdes sur les scanners TEP, a été soumis au programme de développement des preuves de la CMS pendant une décennie.

En vertu de cette politique, le diagnostic n'est disponible que par le biais d'une inscription à un registre approuvé par Medicare, et le remboursement est limité à un examen par vie.

Un premier registre n'a pas réussi à recruter suffisamment de minorités. Dans le second, lancé il y a deux ans, il y a encore 18 États sans un seul site inscrit, a déclaré M. Asay.

"Le Dr Maria Carrillo, responsable scientifique de l'Association Alzheimer, a déclaré : "Cela exclut de nombreux patients, en particulier les minorités et les patients des zones rurales".