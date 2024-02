Le médicament de Biogen contre une maladie génétique rare est approuvé dans l'UE

Le 12 février 2024 à 22:19 Partager

Biogen a déclaré lundi que la Commission européenne avait approuvé son médicament pour le traitement d'une maladie génétique rare qui provoque des lésions progressives du système nerveux, chez les adultes et les adolescents âgés de 16 ans et plus. (Reportage de Pratik Jain à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)