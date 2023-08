Cinq grands systèmes de santé américains ont déclaré qu'ils proposeraient Leqembi, le nouveau médicament prometteur d'Eisai et de Biogen contre la maladie d'Alzheimer, après avoir mis au point les politiques de paiement et d'administration, ainsi que les modalités d'évaluation et de suivi des patients, très probablement au cours du mois ou des deux mois à venir.

Leqembi, qui a obtenu l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis le mois dernier, est le premier traitement dont il a été prouvé qu'il ralentissait la progression de la maladie d'Alzheimer chez les personnes qui en sont aux premiers stades.

La maladie touche environ 6,5 millions de personnes, dont la plupart font partie du plan Medicare du gouvernement américain pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

"Les patients font la queue. Ils veulent être traités, mais il est difficile de se précipiter", a déclaré le Dr James Galvin, qui dirige le programme de recherche sur la maladie d'Alzheimer à la Miller School of Medicine de l'université de Miami.

Les neurologues de la Mayo Clinic de Rochester (Minnesota), du Northwestern Memorial de Chicago et du Cedars-Sinai de Los Angeles ont tous déclaré qu'ils prévoyaient de lancer le médicament dans les prochains mois. La Cleveland Clinic et le système de santé Intermountain de l'Utah ont déclaré qu'ils n'avaient pas encore commencé à le proposer.

Après l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence Medicare s'est engagée à rembourser largement le médicament et à envisager d'assouplir une restriction vieille de dix ans sur un type d'imagerie cérébrale recommandé pour les candidats au traitement.

Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que les problèmes de paiement et de tests diagnostiques ralentissent le lancement du médicament par Eisai et son partenaire Biogen et ont publiquement pressé les entreprises de fournir des informations sur les ventes.

La société Eisai, basée à Tokyo, a déclaré le 1er août lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs qu'un assouplissement de la politique de l'assurance maladie en matière d'imagerie pourrait accélérer l'accès au médicament. Elle s'attend à ce que 10 000 personnes reçoivent le médicament d'ici mars 2024 et jusqu'à 100 000 d'ici 2026.

"De nombreux médecins ont prescrit Leqembi et l'adoption continue de progresser comme prévu", ont déclaré Eisai et Biogen dans un courriel commun vendredi.

Galvin a déclaré qu'il venait de terminer les protocoles pour le traitement à l'UHealth - le système de santé de l'Université de Miami - qui doivent être examinés et adoptés par des collègues dans des départements tels que la radiologie, la programmation et la facturation.

Parmi les cinq neurologues de sa division, 50 patients ou plus attendent d'être perfusés, a déclaré Galvin.

Pour être admis, les patients doivent subir des tests cognitifs pour s'assurer que leur maladie est suffisamment précoce pour pouvoir être traitée, des tests génétiques pour mieux comprendre les risques d'effets secondaires, et des scanners cérébraux ou un test du liquide céphalorachidien pour confirmer la présence d'amyloïde, une protéine que Leqembi élimine.

Le test de l'amyloïde semble être la principale pierre d'achoppement, selon M. Galvin. Les hôpitaux et les patients préfèrent la TEP amyloïde, une méthode de test moins invasive qui a été limitée aux patients participant à des essais cliniques. L'assurance maladie prend en charge le test du liquide céphalo-rachidien.

Leqembi peut provoquer un gonflement du cerveau ou une hémorragie, et les patients doivent également passer une IRM avant le traitement et plusieurs fois pendant le traitement pour surveiller ce risque, que la FDA a signalé. Les anticoagulants peuvent également augmenter le risque d'hémorragie cérébrale. Selon le Dr David Knopman, de la Mayo Clinic, il est difficile de reconnaître le gonflement du cerveau sur une IRM, surtout lorsqu'il est léger, et cela nécessite une formation spéciale. Avant l'approbation complète du 6 juillet, le Duke University Health System, basé à Durham, en Caroline du Nord, a mis 16 patients sous Leqembi, qui paient le médicament de leur poche, a déclaré le Dr Kim Johnson, directeur du Duke Memory Disorders Program (Programme des troubles de la mémoire de Duke).

Medicare a déclaré qu'il prévoyait de rembourser le médicament, dont le prix est de 26 500 dollars par an, en échange de la participation à une base de données de patients.

Kim Johnson estime que le système dispose d'une liste d'attente de 100 à 150 patients diagnostiqués par Medicare, mais qu'ils devront être réévalués avant le traitement. Les évaluations de la présence de bêta-amyloïde sont toutes effectuées par des analyses du liquide céphalo-rachidien, a-t-elle précisé.

Le Dr Sanjeev Vaishnavi, neurologue affilié à l'hôpital de l'université de Pennsylvanie, a déclaré que le déploiement clinique commencerait ce mois-ci, la première perfusion étant attendue dans les prochains jours.

Le Dr Sarah Kremen, neurologue au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, a déclaré que l'hôpital n'avait pas encore commencé à doser les patients.

L'hôpital a travaillé avec un grand nombre de services, y compris les urgences, pour s'assurer que les médecins vérifient si les patients prennent du Leqembi et savent comment les traiter.

"Il est possible que des personnes arrivent en ayant l'air d'avoir subi un accident vasculaire cérébral", a-t-elle déclaré.

"Nous organisons des réunions avec 26 personnes présentes", a-t-elle déclaré à propos des préparatifs. (Reportage de Julie Steenhuysen à Chicago et Deena Beasley à Los Angeles ; rédaction de Caroline Humer et Gerry Doyle)