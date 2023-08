BioLargo, Inc. est un innovateur dans le domaine des technologies propres et des sciences de la vie, ainsi qu'un fournisseur de services d'ingénierie. La société invente, développe et commercialise des plates-formes technologiques pour résoudre des problèmes environnementaux difficiles tels que la contamination par les substances polyfluoroalkyles (PFAS), le traitement avancé de l'eau et des eaux usées, le contrôle des odeurs industrielles, le contrôle de la qualité de l'air, le contrôle des infections et une myriade de défis en matière d'assainissement de l'environnement. Ses segments comprennent ONM Environmental, qui vend des produits et des services de contrôle des odeurs et des matières organiques volatiles à Westminster, en Californie ; Clyra Medical Technologies (Clyra Medical), qui développe et vend des produits médicaux basés sur ses technologies ; BLEST, qui fournit des services professionnels d'ingénierie en temps utile pour des clients externes ; BioLargo Water (Water), qui se concentre sur la commercialisation de la technologie Advanced Oxidation System (AOS), et BioLargo Energy Technologies, Inc. (BETI), qui commercialise la technologie des batteries sodium-soufre.

Secteur Produits chimiques de base