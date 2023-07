BioLife Solutions, Inc. est une société spécialisée dans les sciences de la vie. Elle développe, fabrique et commercialise des outils et des services de bioproduction conçus pour réduire les risques liés à la fabrication, au stockage, à la distribution et au transport de produits biologiques dans le secteur de la thérapie cellulaire et génique (TGC) et sur les marchés biopharmaceutiques en général. Les produits de la société sont utilisés dans la recherche fondamentale et appliquée et dans la fabrication commerciale de thérapies biologiques. Les produits de conservation biologique exclusifs de la société, HypoThermosol FRS et CryoStor, sont formulés pour atténuer les dommages et la mort cellulaires retardés induits par la conservation. Ses congélateurs cryogéniques proposent des congélateurs de laboratoire à azote liquide, des équipements cryogéniques et des accessoires. Sa gamme ThawSTAR comprend des produits automatisés de décongélation de flacons et de cryosacs qui contrôlent la chaleur et le temps utile du processus de décongélation du matériel biologique. Elle exploite six installations de stockage aux États-Unis et une aux Pays-Bas.