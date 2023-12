BioMarin a conclu un accord avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management, en vertu duquel la société de biotechnologie ajoutera trois administrateurs indépendants à son conseil d'administration et formera un comité chargé d'examiner les opérations.

Le nouveau comité d'examen stratégique et opérationnel évaluera les activités, la stratégie et les opérations de la société, les priorités financières et d'affectation des capitaux, ainsi que la planification et les priorités à long terme, a déclaré la société dans un communiqué.

En novembre, Reuters a rapporté qu'Elliott détenait une participation dans BioMarin et qu'il avait eu des discussions avec la société, évaluée à 18 milliards de dollars, au sujet d'éventuels changements.

Depuis que la participation d'Elliott a été rendue publique le 7 novembre et que la société a annoncé un nouveau PDG plus tôt en novembre, le cours de l'action a grimpé de 22 % et a clôturé à 92,66 dollars mardi.

Cet accord est le deuxième auquel Elliott, qui gère 60 milliards de dollars d'actifs, est parvenu cette semaine.

Plus tôt dans la semaine, le propriétaire de tours de transmission sans fil Crown Castle a évité une course aux procurations avec Elliott en ajoutant deux nouveaux administrateurs, dont un cadre d'Elliott, quelques semaines seulement après avoir annoncé le départ de son PDG le mois prochain.

Chez BioMarin, la société et le fonds spéculatif se sont mis d'accord sur trois experts de l'industrie et de la finance qui n'ont pas de liens directs avec Elliott.

Athena Countouriotis, cofondatrice et PDG d'Avenzo Therapeutics, Mark Enyedy, PDG d'ImmunoGen, et Barbara Bodem, qui a travaillé dans la finance pour plusieurs sociétés pharmaceutiques, rejoindront le conseil d'administration le 27 décembre.

AbbVie est en train d'acquérir ImmunoGen.

Le conseil d'administration de BioMarin sera temporairement élargi à 15 administrateurs avant de revenir à 11 administrateurs après l'assemblée des actionnaires de l'année prochaine, a déclaré la société.

L'accord intervient moins de deux mois après que BioMarin, basée à San Rafael (Californie), a engagé l'ancien PDG de Genentech, Alexander Hardy, pour remplacer Jean-Jacques Bienaime, qui part à la retraite.

Avant que l'implication d'Elliott ne soit rendue publique, le cours de l'action de BioMarin avait chuté d'environ 24 % au cours de l'année, la société étant confrontée à la lenteur du lancement de son médicament contre l'hémophilie, le Roctavian. La mauvaise performance du cours de l'action a conduit certains analystes à spéculer sur la possibilité que la société devienne une cible de rachat. (Reportage de Svea Herbst-Bayliss ; Rédaction de Lisa Shumaker)