BioMarin Pharmaceutical Inc. (BioMarin) est une société de biotechnologie qui développe et commercialise des thérapies qui s'attaquent à la cause profonde des maladies génétiques. Le portefeuille de la société comprend sept produits commerciaux et de nombreux produits candidats cliniques et précliniques pour le traitement de diverses maladies. Les produits commerciaux de BioMarin comprennent Vimizim (élosulfase alpha), Naglazyme (galsulfase), Kuvan (dichlorhydrate de saproptérine), Palynziq (pegvaliase-pqpz), Brineura (cerliponase alfa), Roctavian (valoctocogène roxaparvovec) et Voxzogo (vosoritide). Le Roctavian est un candidat-médicament à vecteur adéno-associé (AAV5) conçu pour restaurer les concentrations plasmatiques de facteur VIII chez les patients atteints d'hémophilie A sévère. Les programmes de développement clinique de la société comprennent le BMN 331, une thérapie génique à médiation AAV5 pour les personnes atteintes d'angio-œdème héréditaire (AOH) et le BMN 255, une thérapie à petites molécules conçue pour traiter l'hyperoxalurie dans les cas de maladie hépatique chronique.

Secteur Produits pharmaceutiques