BioMark Diagnostics Inc. est une société spécialisée dans l'oncologie. La société développe sa plateforme technologique de diagnostic du cancer à un stade précoce. Sa plateforme technologique de diagnostic du cancer s'appuie sur les technologies omiques et l'apprentissage automatique, en mettant l'accent sur la détection et le traitement des cancers. La technologie peut également être utilisée pour mesurer la réponse au traitement et potentiellement pour le suivi en série des survivants du cancer. La société se concentre sur la commercialisation de ses tests de diagnostic du cancer basés sur la biopsie liquide et de sa solution de détection. Son test de biopsie liquide détecte la spermidine/spermine N- acétyltransférase 1 (SSAT1). La SSAT1 est une enzyme dont les niveaux sont élevés dans de nombreux cancers. L'entreprise a également mis au point un panel de tests métaboliques pour la biopsie liquide. Ce nouveau test métabolique permet de diagnostiquer le cancer du poumon à un stade précoce. Le panel métabolique de biopsie liquide a démontré des détections cliniques. Les capacités comprennent les cancers du poumon de stade I et II en utilisant l'urine et le plasma.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale