Biome Technologies plc est une entreprise technologique basée au Royaume-Uni. Les activités de la société se concentrent sur deux divisions, à savoir Bioplastics et Radio Frequency (RF) Technologies. La division Bioplastics produit une gamme de produits biodégradables et durables qui peuvent remplacer les plastiques conventionnels à base de pétrole et ont diverses applications, notamment les films souples, les produits moulés, les feuilles extrudées et les emballages alimentaires. La division Bioplastics comprend Biome Bioplastics Limited et Biome Bioplastics Inc. La division RF Technologies se consacre à la conception et à l'installation de fours RF spécialisés, de soudeurs et d'équipements de chauffage par induction. La division RF Technologies comprend Stanelco RF Technologies Limited. Ses produits conviennent également à toute une série de méthodes de transformation des matières plastiques, notamment le moulage par injection, l'extrusion de feuilles pour le thermoformage et le formage sous vide, le film soufflé, le laminage, l'enduction par extrusion et les monofilaments.

Secteur Produits chimiques de base