Biomea Fusion, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur la découverte et le développement de petites molécules covalentes administrées par voie orale pour traiter les patients atteints de maladies métaboliques et de cancers génétiquement définis. Une petite molécule covalente est un composé synthétique qui forme une liaison permanente avec sa protéine cible. La société utilise son système propriétaire FUSION pour découvrir, concevoir et développer un pipeline de médicaments à base de petites molécules à liaison covalente conçus pour maximiser les bénéfices cliniques pour les patients. Son principal produit candidat, BMF-219, est conçu pour être un inhibiteur covalent oral, puissant et sélectif de la ménine, construit à partir de son système FUSION. L'entreprise développe le BMF-219 pour le traitement de maladies régulées ou dépendantes de la ménine, telles que le diabète de type 1 et de type 2, ainsi que des sous-types de tumeurs liquides et solides. Son deuxième candidat au développement, le BMF-500, est un inhibiteur covalent des mutations activatrices de la tyrosine kinase 3 de type FMS (FLT3).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale