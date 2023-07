Synthaverse SA, anciennement connue sous le nom de Biomed Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek SA, est une société polonaise opérant dans l'industrie des sciences de la vie et s'occupant principalement de la production de médicaments. La société se concentre sur la production de médicaments dans le domaine de l'immunothérapie. Synthaverse SA propose ses services dans les domaines suivants : immunothérapie oncologique, immunothérapie en cas de conflit sérologique, immunothérapie passive de l'hépatite B, immunothérapie antituberculeuse active, gynécologie et proctologie, probiotiques, réactifs de laboratoire. La société propose des médicaments injectables, des lyophilisats de substances actives dans des flacons scellés stériles, des substances actives et des médicaments basés sur des cultures biologiques de surface et immergées, des formes suppositoires de médicaments. La société fournit ses produits à 50 pays dans le monde.

Secteur Produits pharmaceutiques