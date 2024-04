Biomerica, Inc. est une société de technologie biomédicale. La société développe, brevette, fabrique et commercialise des produits diagnostiques et thérapeutiques avancés utilisés sur le lieu de soins (à domicile et dans les cabinets médicaux) et dans les laboratoires hospitaliers/cliniques pour la détection et/ou le traitement d'états pathologiques et de maladies. Elle est également engagée dans la recherche, le développement, la commercialisation et, dans certains cas, l'approbation réglementaire de produits brevetés de thérapie guidée par le diagnostic (DGT) pour traiter les maladies gastro-intestinales, telles que le syndrome du côlon irritable (IBS), et d'autres maladies inflammatoires. Le produit InFoods IBS de la société utilise un simple échantillon de sang et est conçu pour identifier les aliments spécifiques au patient qui, lorsqu'ils sont retirés du régime alimentaire, peuvent soulager les symptômes du syndrome de l'intestin irritable tels que la douleur, les ballonnements, la diarrhée et la constipation. Les deux filiales de la société, Biomerica de Mexico, qui est utilisée pour l'assemblage et la fabrication, et BioEurope GmbH, qui agit en tant que distributeur des produits Biomerica sur certains marchés.