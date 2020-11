bioMérieux : De retour sur un niveau important 27/11/2020 | 08:33 27/11/2020 | 08:33 achat En cours

Cours d'entrée : 117.5€ | Objectif : 130€ | Stop : 108€ | Potentiel : 10.64% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre bioMérieux au contact de niveaux intéressants situés vers 110.9 EUR. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 130 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 110.9 EUR.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 102 EUR.

Points faibles Avec une valeur d’entreprise estimée à 4.35 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 36.09 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Diagnostique et substances d'essai Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BIOMÉRIEUX 47.57% 16 500 10X GENOMICS, INC. 84.71% 15 155 DIASORIN S.P.A. 45.15% 11 001 AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LT.. 51.59% 10 021 NATERA, INC. 150.96% 7 218 MACCURA BIOTECHNOLOGY CO.LT.. 54.88% 3 539 GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO.. 25.50% 3 386 AMOY DIAGNOSTICS CO., LTD. 62.28% 2 440 GUANGDONG HYBRIBIO BIOTECH .. 42.06% 1 243 CASTLE BIOSCIENCES, INC. 26.85% 868 TELLGEN CORPORATION 27.96% 728

Données financières EUR USD CA 2020 3 133 M 3 737 M - Résultat net 2020 376 M 449 M - Dette nette 2020 102 M 122 M - PER 2020 37,0x Rendement 2020 0,36% Capitalisation 13 858 M 16 500 M - VE / CA 2020 4,46x VE / CA 2021 4,13x Nbr Employés 12 000 Flottant 31,2% Prochain événement sur BIOMÉRIEUX 24/02/21 Année 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 123,44 € Dernier Cours de Cloture 117,10 € Ecart / Objectif Haut 31,5% Ecart / Objectif Moyen 5,41% Ecart / Objectif Bas -42,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Alexandre Mérieux Chairman & Chief Executive Officer Alain Mérieux Founding Chairman Guillaume Bouhours EVP-Finance, Purchasing & Information Systems François Lacoste Executive Director-Research & Development Mark Miller Executive Director-Medical Affairs