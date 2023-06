BioMérieux : Oddo BHF relève son opinion

Aujourd'hui à 10:48 Partager

Oddo BHF qui passe de 'neutre' à 'surperformance' sur bioMérieux et le fait entrer dans son 'european midcap list', avec un objectif de cours maintenu à 105 euros, au vu du récent repli du titre alors que la visibilité lui semble bonne.



'bioMérieux doit bénéficier de plusieurs opportunités de croissance à court et moyen terme', estime l'analyste, qui cite notamment ses nouveaux systèmes de diagnostic lowplex, SpotFire, lancés en mars dernier aux Etats-Unis.



Une fois retenu l'hypothèse d'un ralentissement des ventes de panels respiratoires, Oddo BHF pense que le CA consolidé devrait croître de +4% à +6%, à devises et périmètre constants (soit 8-10% hors panels respiratoires liés à la Covid) en 2023.



'Le titre se négocie à 16 fois l'EBIT à 12 mois, en dessous de sa moyenne sur 10 ans de 19 fois, malgré une position dans l'industrie qui n'a jamais semblé aussi favorable', juge-t-il, mettant en avant, entre autres, des marges plus élevées qu'avant la Covid.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.