BioMérieux : Oddo confirme son conseil sur le titre

Les chiffres sur les résultats du 1er semestre 2021 sont supérieurs aux attentes du consensus (CA S1 : 1 595 MEe - ROC : 312 MEe - Oddo BHF : 1 619 MEe - ROC : 320 MEe).



Oddo souligne que la guidance est maintenue (vs une croissance organique comprise entre 0 et 5% pour un ROC contributif proche des 613 ME de 2020).



' Le titre est presque revenu à son niveau d'avant crise. Nous pensons que i/ la reprise des gammes non COVID peut amortir la baisse des volumes COVID, mais le mix devrait être moins favorable et la MOp sera impactée, ii/ le marché favorise des equity stories plus claires ' indique le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion Neutre avec un objectif de 115 E



