BIOMÉRIEUX : Stifel reste à achat après les semestriels

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 108 euros sur bioMérieux, après une publication jugée 'mitigée' du groupe de diagnostic in vitro au titre de son premier semestre, vendredi dernier.



Si les ventes sont ressorties en ligne avec le consensus, le broker note que le profit opérationnel courant s'est révélé inférieur aux attentes, et que les objectifs maintenus pour 2023 impliquent désormais une croissance plutôt faible au second semestre.



'Le groupe a beaucoup de choses à faire attendre avec impatience au cours des mois à venir (Spotfire, Vidas kube et instruments Vitek), aussi pensons-nous qu'il y a de la place pour des surprises positives', estime néanmoins Stifel.



