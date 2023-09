BIOMÉRIEUX : objectif de cours rehaussé chez Stifel

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et rehausse son objectif de cours de 108 à 110 euros sur bioMérieux, expliquant avoir apprécié 'le ton frais et confiant' du nouveau CEO du groupe de diagnostic in vitro lors d'une réunion.



A court terme, le broker voit le potentiel des récents lancements de produits comme 'sous-évalué' dans les chiffres actuels du consensus et les objectifs de la direction, 'qui errent historiquement du côté de la prudence'.



Stifel ajuste ses estimations pour intégrer une croissance des ventes plus forte qu'anticipé en 2023/2024, une légère amélioration de la marge de profit en 2023 et une approche plus prudente pour 2024 de façon à tenir compte de certaines campagnes marketing.



