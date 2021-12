bioMérieux : Invest Securities ajuste sa cible

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur bioMérieux avec un potentiel de +16% par rapport à son objectif de cours ajusté de 144 à 145 euros, la société tablant désormais sur une croissance du CA supérieure à +8% et un EBITA au-delà de 780 millions d'euros en 2021.



'Comme nous le pressentions dans notre flash du 1er décembre, le groupe relève ses guidances 2021, intégrant une situation plus favorable au quatrième trimestre sur les ventes de panels respiratoires avec le déferlement de la cinquième vague', rappelle l'analyste.



Alors qu'il laisse inchangée son estimation de croissance 2021 (+10%), le bureau d'études relève de +100 points de base le niveau de marge du second semestre attendu pour le groupe, découlant sur un relèvement du BNA 2021 de +3%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.