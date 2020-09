07/09/2020 | 09:35

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur bioMérieux, Oddo BHF relève son objectif de cours de 120 à 124 euros, dans le sillage d'un ajustement de ses projections pour le spécialiste du diagnostic in vitro.



Selon le bureau d'études, 'le momentum et la dynamique COVID vont rester forts en biologie moléculaire (38% du CA / +70% au premier semestre), jusqu'à mi-2021', notant que 'la demande est décrite comme 'très forte' pour les tests COVID.



'Nous dirions qu'autour de 125/130 euros, le titre nous semble correctement valoriser le 'COVID play' à la fois au regard des multiples relatifs ou historiques, et de ce que l'on pourrait appeler le risque de dégonflement de la bulle COVID, en 2021', juge l'analyste.



