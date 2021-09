bioMérieux : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa recommandation ' neutre ' sur le titre bioMérieux, avec un objectif de cours relevé à 117 euros, contre 115 euros précédemment.



' La déclinaison du business Covid semble, entre autres, amortie par le bon comportement et le niveau de la base installée pendant la crise ', estime l'analyste.



Oddo met également en avant les derniers lancements du laboratoire (Neprocheck, TB IGRA, tests Dengue, VitekMS Prime, EPISEQ Sars-Cov-2, Sars-Cov-2 IgGII) qui semblent rencontrer un bon accueil et ' devraient continuer à alimenter la croissance. '





