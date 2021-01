BIOMERIEUX: LCM a confirmé sa recommandation d'Achat

LCM a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 147 euros sur bioMérieux. Le groupe n'est pas qu'une valeur Covid, souligne le broker. Au-delà de l'effet de base généré par le Covid en 2020, la normalisation sanitaire ne modifie théoriquement pas la trajectoire historique de croissance de BioMérieux, estime-t-il.



Le profil de rentabilité du groupe reste vertueux dès lors que le potentiel de développement de Filmarray demeure intact en pathologies, en clients et en géographies, souligne le bureau d'études.



Le groupe présente une structure financière solide et est, par ailleurs, un important générateur de cash (150-200 millions par an) ce qui lui permettra de continuer de matérialiser des acquisitions, de gagner en compétences & en taille critique.



Le groupe publiera ses résultats 2020, le 24 février. BioMérieux table désormais sur un chiffre d'affaires 2020 en croissance organique de l'ordre de 18% et sur un résultat opérationnel courant autour de 600 millions.



L'analyste table sur un chiffre d’affaires de 3,145 milliards en croissance de 17,6% et un résultat opérationnel courant de 600 millions traduisant une marge de 19,1% en amélioration de 520 points de base.



Au titre de 2021, LCM a conservé une approche possiblement prudente et supposé un chiffre d'affaires en croissance de 5,8% à 3,327 milliards (au-delà du consensus) et un résultat opérationnel courant de 522,4 millions traduisant une marge de 15,7% (sous le consensus) reflétant une normalisation du mix & et des frais généraux et administratifs.