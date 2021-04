BIOMERIEUX : chute, le soutien Covid se relâche

bioMérieux abandonne 9,47% à 98,50 euros, pénalisé par le ralentissement de ses ventes au premier trimestre 2021 et surtout, par la révision à la baisse de sa prévision annuelle de chiffre d'affaires. Le spécialiste français du diagnostic in vitro, qui rayonne dans le monde entier et notamment aux Etats-Unis, est affecté par la progression de la vaccination qui pèse mécaniquement sur les ventes de ses tests PCR contre le Covid-19.



Au 31 mars 2021, le chiffre d'affaires de bioMérieux atteint 845 millions d'euros, soit une croissance de 9,9%. La croissance organique, hors effets de change et de périmètre, atteint 16,5% (après +19,7% en 2020) grâce à une croissance très solide de la biologie moléculaire (+18,7%), des immunoessais (+28%) et des applications industrielles (+14,5%).



La performance est très solide en Asie Pacifique, en Amérique latine et en Afrique. Le spécialiste du diagnostic in vitro a enregistré un ralentissement de la demande pour ses panels respiratoires Biofire aux Etats-Unis, moteur de sa croissance depuis la pandémie.



"Comme nous l'imaginions & comme Eurobio nous l'avait confirmé, au-delà du ralentissement attendu lié à l'avancée de la vaccination, la demande de panels respiratoires évolue en faveur des tests antigéniques dans le monde au détriment des PCR ce que Biomérieux acte en fin de période, notamment aux Etats-Unis compte-tenu de la prépondérance de cette zone pour Biofire", souligne ce matin LCM Midcap Partners.



Dans un contexte d'amélioration de la situation sanitaire aux Etats-Unis, qui conduit à une réduction de la demande pour ces panels, bioMérieux a été contraint de réviser à la baisse ses prévisions pour le premier semestre et son objectif de ventes pour 2021.



La progression des ventes au premier semestre est maintenant estimée autour de 10%, à taux de change et périmètre constants. Elle était auparavant attendue comme au dernier trimestre 2020, soit à 20,5%.



Dans un contexte très incertain et une évolution contrastée de la pandémie, la croissance organique des ventes pour l'année est maintenant attendue de neutre à autour de 5%. Elle devait s'établir jusque là entre 5 et 8% à taux de change et périmètre constants. Les analystes visent, en moyenne, sur +7%.



Malgré un degré d'incertitude élevé, l'objectif annuel de résultat courant contributif est maintenu. Il devrait donc être en ligne avec celui de 2020 à taux de change courant.



L'an dernier, le résultat opérationnel courant contributif s'était à établi à 613 millions, en croissance de 58%, soit une marge opérationnelle courante contributive de 19,6%, contre 14,5% en 2019. Le consensus table sur 617 millions.



Le PDG, Alexandre Mérieux, déclare : "Dans un contexte économique qui reste incertain, les ventes consolidées progressent de plus de 16% au premier trimestre 2021. Toutefois, la situation sanitaire continue à évoluer avec des tendances imprévisibles, nous incitant à mettre à jour nos objectifs. Nous sommes néanmoins confiants dans notre stratégie centrée sur les maladies infectieuses,servie par des gammes multiples et par une large implantation géographique".



Pour LCM Midcap Partners, u-delà de l'effet de base généré par Covid en 2020, la normalisation sanitaire ne modifie théoriquement pas la trajectoire historique de croissance de BioMérieux.



Le broker rappelle que le groupe opère en leader du Diagnostic In Vitro marché en croissance de l'ordre de 5% par an que le groupe surperforme (croisssance annuelle moyenne de 6,7% sur 2010-2019 mais de 8,6% sur 2015-2019 depuis l'intégration de Biofire) sur un modèle de ventes de réactifs captifs à une base installée qui se sera notoirement bonifiée pendant Covid notamment en biologie moléculaire.



Le bureau d'études rappelle en outre que que profil de rentabilité du groupe reste vertueux dès lors que le potentiel de développement de Filmarray demeure intact en pathologies, en clients et en géographies.



Enfin conclut l'analyste, le groupe présente une structure financière solide et est, par ailleurs, un important générateur de cash (150-200 millions d'euros par an) ce qui lui permettra de continuer de matérialiser des acquisitions, de gagner en compétences & en taille critique.