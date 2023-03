BioMerieux : BioFire Defense s'associe avec la BARDA pour accélérer le développement du système d'antibiogramme rapide SPECIFIC REVEAL™ de Specific Diagnostics

Tibbetts R, George S, Burwell R, Rajeev L, Rhodes PA, Singh P, Samuel L. Performance of the Reveal Rapid Antibiotic Susceptibility Testing System on

Conçue pour être facile d'utilisation, la plate-forme nécessite peu de préparation des échantillons et réduit considérablement la durée entre l'arrivée des échantillons au laboratoire et la sélection d'un traitement antibiotique ciblé.

bioMérieux, acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro, annonce que sa filiale BioFire Defense, LLC, leader dans les systèmes de détection de pathogènes pour le Département de la Défense des États-Unis, a obtenu un contrat de la BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) - une branche du ministère américain de la santé et des services sociaux, spécialisée dans la recherche et le développement biomédicaux - pour accélérer le développement du système d'antibiogramme rapide SPECIFIC REVEAL™ de Specific Diagnostics. Cette plate-forme rapide et modulaire réalisant des tests de sensibilité aux antibiotiques peut fournir des résultats phénotypiques en cinq heures et demie1 en moyenne à partir d'hémocultures positives.

À PROPOS DE BIOFIRE DEFENSE, LLC

BioFire Defense (Salt Lake City, Utah), conçoit et fabrique des panels de tests pour détecter des maladies infectieuses avec les systèmes BIOFIRE® FILMARRAY®, BioFire Defense travaille avec le Département de la Défense des États-Unis et d'autres agences du gouvernement américain, pour développer des plates-formes avancées basées sur la PCR pour la détection et le diagnostic des maladies infectieuses et des agents pathogènes représentant des menaces biologiques, depuis 1998. Les systèmes BIOFIRE® FILMARRAY® et BIOFIRE® FILMARRAY® Torch sont des plates-formes rapides, faciles d'utilisation, basées sur la PCR qui recherchent plus de 200 agents pathogènes différents sur neuf panels de diagnostic syndromique agréés par la FDA, trois panels supplémentaires agréés pour une utilisation d'urgence et cinq panels de tests environnementaux. BioFire Defense, LLC est une filiale de bioMérieux S.A. (Marcy L'Etoile, France).

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 60 ans, bioMérieux est présente dans 45 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2022, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est élevé à 3,6 milliards d'euros, dont plus de 93 % ont été réalisés à l'international.

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

