Pierre Boulud, Directeur Général, déclare : « bioMérieux a réalisé une performance opérationnelle trèssolide dans un environnement post-COVIDavec une croissance du chiffre d'affaires annuelle de +11% hors panels respiratoires BIOFIRE® et un résultat opérationnel contributif dans le haut des attentes avant les impacts négatifs liés au change. Le portefeuille de produits a été significativement renforcé en 2023 avec les lancements de plusieurs produits innovants tels que BIOFIRE® SPOTFIRE®, VIDAS® KUBETM et VITEK® REVEAL™. En 2024, nous prévoyons de continuer à délivrer une croissance dynamique des ventes grâce à nos quatre moteurs de croissance : les solutions de microbiologie, les panels non respiratoires BIOFIRE®, BIOFIRE® SPOTFIRE® et les applications industrielles. Je serai heureux, avec le comité de direction, de partager avec les investisseurs, les perspectives moyen terme de bioMérieux, lors de notre Capital Markets Day qui se tiendra à Paris le 9 avril 2024. »

Croissance du chiffre d'affaires entre +6% et +8% à taux de change et périmètre constants

Le résultat opérationnel contributif a atteint 610 millions d'euros (16,6% du chiffre d'affaires), en hausse de +2% à taux de change et périmètre constants, une performance solide dans le contexte de la normalisation des charges opérationnelles post COVID, et dans le haut de la fourchette des prévisions avant des effets de change négatifs plus importants que prévu

Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 3 675 millions d'euros, en hausse de +6,6% en organique (+ 2,4% en publié), dépassant les attentes grâce à une excellente performance des ventes de microbiologie et des panels non respiratoires de BIOFIRE

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 3 675 millions d'euros en 2023, en hausse de +6,6 % en données comparables par rapport aux 3 589 millions d'euros de l'exercice précédent. La croissance publiée a atteint +2,4 % sur la période. L'appréciation de l'euro par rapport à la plupart des devises en 2023, et notamment le dollar américain, le yuan chinois et le peso argentin, a eu un impact négatif de -141 millions d'euros sur le chiffre d'affaires de l'année.

Le résultat opérationnel courant contributif correspond au résultat opérationnel hors amortissements et dépréciations des actifs incorporels liés aux acquisitions et frais d'acquisition

du chiffre d'affaires, en augmentation de 10 %, reflétant la normalisation des activités de vente et de marketing suite à la fin de la pandémie de COVID, l'impact de l'augmentation des salaires et un élément exceptionnel lié au plan d'actionnariat salarié (MyShare) pour 10 millions d'euros.

La marge brute de l'exercice s'est établie à 2 057 millions d'euros, soit 56 % du chiffre d'affaires, en hausse de 0,5 point de pourcentage par rapport à 2022 à taux de change et périmètre constants, grâce principalement à la hausse des prix de vente et à l'évolution favorable des coûts de transport qui ont compensé l'inflation des coûts et les augmentations de salaires.

1 L'EBITDA correspond à la somme du résultat opérationnel contributif avant éléments non récurrents et des dotations aux amortissements d'exploitation.

Les amortissements et dépréciations d'actifs incorporels liés aux acquisitions se sont élevés à 171 millions d'euros, contre 77 millions d'euros en 2022, du fait principalement d'une dépréciation constatée sur le goodwill et la technologie de l'acquisition d'Hybiome, l'activité de cette entité chinoise spécialisée en immunoessais n'ayant pas redémarré au niveau attendu après le COVID dans un marché local très concurrentiel.

Le résultat opérationnel contributif devrait augmenter d'au moins +10% à taux de change et périmètre constants, porté par une marge brute stable et une croissance maîtrisée des dépenses opérationnelles, conduisant à une amélioration d'au moins +50 points de base de la marge de résultat opérationnel contributif à taux de change constants.

En 2024, la croissance des ventes devrait atteindre +6 % à +8 % à devises et périmètre constants, portée par une solide progression des ventes des panels non respiratoires de BIOFIRE

En 2023, bioMérieux a poursuivi avec succès le déploiement de sa feuille de route RSE et est en bonne voie pour atteindre ses objectifs, notamment en matière d'impact sur la santé, de réduction d'empreinte carbone, de diversité et d'inclusion au sein de ses équipes et d'engagement auprès de ses communautés locales. En parallèle, bioMérieux finalise actuellement son analyse de double matérialité pour la mise en œuvre de la directive Corporate Sustainability Reporting. (CSRD).

Pioneering Diagnostics

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 60 ans, bioMérieux est présente dans 45 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2023, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est élevé à 3,7 milliards d'euros, dont plus de 93 % ont été réalisés à l'international.

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.