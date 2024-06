Dans le cadre de son engagement dans la lutte contre le sepsis et l'antibiorésistance, bioMérieux a acquis en 2022 la société américaine Specific Diagnostics, qui a développé le système d'antibiogramme aujourd'hui appelé VITEK® REVEAL™. Cet instrument vient compléter l'offre unique et complète de bioMérieux en matière de lutte contre les infections du sang et le sepsis.

Chaque année, 11 millions de personnes dans le monde meurent des suites d'un sepsis1 et 1,3 million de ces décès sont imputables à des bactéries résistantes aux antibiotiques2. Pour que les médecins puissent optimiser rapidement les traitements et améliorer le suivi des patients, les résultats des antibiogrammes et leur interprétation doivent être rapides et précis. De plus, les antibiogrammes rapides sont utiles aux programmes de bon usage des antibiotiques (Antimicrobial Stewardship - AMS), dont l'objectif est de faire reculer l'antibiorésistance, considérée comme une menace mondiale par l'OMS3.

Marcy-l'Étoile (France), le 21 juin 2024 - bioMérieux, acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro, annonce aujourd'hui que son système d'antibiogramme VITEK® REVEAL™, fournissant des résultats directement à partir d'hémocultures positives, a reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

présente un intérêt majeur pour les patients6. Ce système d'antibiogramme bénéficie également du marquage CE selon l'IVDD* (pour les réactifs) et l'IVDR** (pour l'instrument) en Europe.

Le projet a été financé en partie avec des fonds fédéraux du Department of Health and Human Services (HHS), de l'Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) et de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) via le contrat n°75A50122C00057.

Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, Shackelford KA, Tsoi D, Kievlan DR, et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet (London, England). 2020;395(10219):200-11. Murray CJ. Global Burden of Bacterial Antimicrobial Resistance in 2019: A Systematic Analysis. The Lancet. 2022;399(10325):629-655.doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance Rottman M, Rhodes PA, Singh P, Herrmann JL, Jeannot K, Cattoir V, Carbonnelle E, Plesiat P, Williams A, Dortet L. Clinical evaluation of the SPECIFIC REVEAL™ Rapid AST System with Gram-negative bacteremia samples in 6 hospitals in France and England. Poster presented at: 32nd European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID); 2022 May; Lisbon, Portugal Synthèse d'étude clinique BMX.1.129899 (document interne de bioMerieux). https://www.fda.gov/medical-devices/how-study-and-market-your-device/breakthrough-devices-program

In Vitro Diagnostic Directive

In Vitro Diagnostic Regulation

PROPOS DE LA SOLUTION COMPLÈTE DE BIOMÉRIEUX POUR UN BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES

Dans le domaine de la santé publique, bioMérieux a pour mission de contribuer à préserver l'efficacité des antibiotiques pour les générations à venir. Afin de soutenir les hôpitaux, les institutions et les laboratoires dans leurs programmes pour un usage raisonné des antibiotiques, bioMérieux propose une solution complète couvrant la mise en place, l'optimisation et l'arrêt de l'antibiothérapie. Cette offre en constante évolution donne des résultats précis et rapides pour ajuster le traitement, transforme les données en informations exploitables et s'intègre sans problème dans n'importe quel hôpital grâce à un portefeuille large d'applications (pouvant provenir de partenariats). bioMérieux possède 60 ans d'expérience en microbiologie et consacre plus de 75 % de sa R&D à la lutte contre la résistance aux antibiotiques afin de garantir que l'évolution de l'offre actuelle réponde aux besoins de ses clients en matière de bon usage des antibiotiques.

PROPOS DE BIOMÉRIEUX

Pioneering Diagnostics

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 1963, bioMérieux est présente dans 45 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2023, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est élevé à 3,7 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l'international (hors France).

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

www.biomerieux.com

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris. Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286

Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP