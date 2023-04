BioMerieux : Oxford Nanopore et bioMérieux signent un partenariat stratégique pour développer des solutions innovantes dans le diagnostic des maladies infectieuses

Gordon Sanghera, CEO de Oxford Nanopore Technologies, explique : « Nous sommes ravis de nous allier à l'expertise de bioMérieux en matière de diagnostic in vitro (DIV) pour apporter de nouvelles solutions innovantes adaptées à la lutte contre les maladies infectieuses. En fournissant à grande échelle une identification rapide et précise des pathogènes et de leurs résistances aux antibiotiques, nous espérons donner de meilleurs outils aux spécialistes pour qui la rapidité et l'accès à des données complètes sont des éléments clés. »

La société Oxford Nanopore offre une identification rapide et précise des pathogènes microbiens et de leur résistance aux antibiotiques. Elle bénéficie ainsi d'un positionnement unique pour fournir des solutions de séquençage par nanopore délivrant des résultats complets et en temps réel pour les applications de recherche et de diagnostic des maladies infectieuses.

Alexandre Mérieux, Président Directeur Général de bioMérieux, déclare : « Nous sommes très heureux de formaliser un partenariat de recherche avec Oxford Nanopore dans le domaine des maladies infectieuses. Les nouvelles technologies telles que le séquençage sont porteuses de promesses pour un meilleur diagnostic et une meilleure prise en charge des patients ; nos équipes collaboreront en ce sens. »

propos de bioMérieux

PIONEERING DIAGNOSTICS

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 60 ans, bioMérieux est présente dans 45 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2022, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est élevé à 3,6 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l'international. bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Pour en savoir plus : www.biomerieux.com

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris. Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286

Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP

À propos de Oxford Nanopore Technologies plc

L'objectif d'Oxford Nanopore Technologies est d'apporter les plus grands bénéfices sociétaux en permettant l'analyse du vivant, par tous et partout. L'entreprise a mis au point une technologie flexible de détection nouvelle génération basée sur les nanopores, utilisée pour une analyse accessible, précise et en temps réel de l'ADN et de l'ARN. Cette technologie est utilisée dans plus de 120 pays pour comprendre la biologie des êtres humains et des maladies comme le cancer, des plantes, des animaux, des bactéries, des virus et des environnements. Les produits d'Oxford Nanopore sont destinés à des applications de biologie moléculaire et n'ont pas pour finalité le diagnostic. www.nanoporetech.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient certaines déclarations prospectives. Par exemple, les formulations concernant la croissance attendue du chiffre d'affaires et les bénéfices sont des déclarations prospectives. Des expressions telles que "viser", "planifier", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "anticiper", "croire", "estimer", "cibler", et d'autres expressions similaires de nature prévisionnelle ou faisant référence au futur doivent également être considérées comme des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives portent sur nos prévisions de performance commerciale et financière, sur notre situation financière et, par définition, sur des questions qui sont, à des degrés divers, incertaines. Nos résultats pourraient être affectés par le contexte macroéconomique, la pandémie de COVID-19, des retards dans la réception des composants ou dans la livraison des produits à nos clients, la suspension de grands projets et/ou l'accélération de produits importants ou l'adoption accélérée du contrôle des agents pathogènes. Les incertitudes - mentionnées ici ou autres - peuvent faire en sorte que nos résultats réels futurs soient sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prévisionnelles.