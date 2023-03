BioMerieux : Télécharger le

Nous contribuons à améliorer la santé dans le monde

Notre engagement au service de la santé publique est le fil conducteur de tout ce que nous entreprenons.

Il nous lie à notre histoire. Depuis 1963, nous mettons en œuvre la vision portée par la famille Mérieux pour améliorer la santé, et portons ses valeurs de respect, de responsabilité, de transparence et de partage. Forts de ce solide héritage, nous savons que notre expertise en matière de diagnostic des maladies infectieuses et notre présence internationale nous confèrent le devoir d'agir en entreprise citoyenne responsable, au service du bien commun et de la communauté.

Notre engagement nous lie aussi à notre environnement : les maladies infectieuses sont une des principales menaces pour l'humanité. Le changement climatique et la mondialisation accélèrent considérablement leur émergence et leur propagation. Le risque de ne pas pouvoir se défendre contre des bactéries ultrarésistantes est avéré. Le rôle du diagnostic est déterminant dans ce combat. En développant des solutions de diagnostic innovantes, nous aidons les cliniciens à améliorer la prise en charge des patients et nous aidons les industries pharmaceutiques et agroalimentaires à prévenir la contamination de leurs produits.

Chez bioMérieux nous sommes convaincus que c'est en tenant compte de l'ensemble de notre écosystème et de l'intérêt général que nous serons capables de construire un monde en meilleure santé et une société plus inclusive.

• Nous développons des solutions de diagnostic in vitro innovantes pour

améliorer la santé publique mondiale.

• Nous avons un modèle d'affaires robuste et durable qui nous permet d'investir dans

l'innovation pour créer de la valeur.

• Nous menons des actions écoresponsables

pour que la planète reste un lieu de vie sain.