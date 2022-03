BioMérieux : anticipe une baisse de son activité pour 2022

BioMérieux a réalisé en 2021 un bénéfice de 601 millions d'euros, en hausse de 49% sur un an. Le résultat opérationnel courant contributif atteint le niveau record de 801 millions d’euros, soit une marge de 23,7%. Le chiffre d'affaires annuels a quant à lui connu une croissance organique de 10,5% (dont +6,5% au quatrième trimestre), pour s'établir à 3,376 milliards d'euros. La performance commerciale au dernier trimestre a été portée par une demande soutenue pour les panels respiratoires et des ventes solides en microbiologie.



Alexandre Mérieux, Président Directeur Général du laboratoire, a déclaré : " En 2021, bioMérieux a réalisé une performance remarquable dans un environnement volatile toujours marqué par la pandémie. Les gammes sans lien direct avec la COVID-19 ont enregistré des résultats solides et nous avons renforcé notre position de leader des tests syndromiques".



Pour 2022, bioMérieux s'attend à un repli de son chiffre d'affaires compris entre 3% et 7%, en raison notamment de la baisse de la demande liée au covid. Le résultat opérationnel courant contributif devrait être, lui, compris entre 530 et 610 millions d'euros, à taux de change courant.