BioMérieux : lancement du logiciel Biofire Fireworks

Le spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux annonce le lancement de Biofire Fireworks, un logiciel intégré innovant destiné aux systèmes Biofire et conçu pour optimiser les services de laboratoires et faciliter la prise de décision à partir de données.



'Ce logiciel constitue le dernier ajout à bioMérieux Vision Suite, l'offre de solutions informatiques et d'analyse de données de bioMérieux pour améliorer l'efficacité et la productivité des laboratoires du monde entier', explique-t-il.



Biofire Fireworks est déjà utilisé sur plusieurs sites pilotes dans le monde. Le lancement est prévu en avril 2023 dans certains pays (Allemagne, Autriche, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France, Hongrie et Italie), avant une extension progressive à d'autres pays.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.