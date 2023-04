BioMérieux : partenariat avec Oxford Nanopore pour le diagnostic des maladies infectieuses

BioMérieux, spécialiste du diagnostic in vitro, annoncent aujourd'hui une collaboration avec Oxford Nanopore Technologies, spécialiste de la détection moléculaire utilisant des nanopores, pour le déploiement du séquençage par nanopore sur le marché du diagnostic des maladies infectieuses. Les deux sociétés étudieront les opportunités d'améliorer la prise en charge des patients en donnant accès à des recherches cliniques et des solutions de diagnostic in vitro (DIV) utilisant les nanopores.