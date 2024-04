BioMérieux : vise une rentabilité opérationnelle de 20% en 2028

bioMérieux a dévoilé ses revenus du premier trimestre et son nouveau plan stratégique à 5 ans. Dans le cadre du plan GO28, le spécialiste du diagnostic in vitro vise une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 7% entre 2024 et 2028 et un résultat opérationnel courant contributif porté à 20% du chiffre d'affaires en 2028, à taux de change et périmètre constants. Il s’élevait à 16,5% en 2023, ce qui représente une progression organique annuelle d'au moins 10% par an jusqu'en 2028.



La société compte "simplifier son modèle opérationnel pour accroître son efficacité et sa rentabilité".



Les dépenses d'investissement annuelles devraient être comprises entre 8 et 10% du chiffre d'affaires sur la période 2025-2028 et le taux de distribution de dividende atteindre environ 25% du résultat net part du groupe.



bioMérieux prévoit également une réduction 50% en valeur absolue en 2030 des émissions de gaz à effet de serre pour les scopes 1&2, par rapport à 2019.



Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 965 millions d'euros au premier trimestre 2024, en hausse de 6,6 %. La croissance organique (à taux de change et périmètre de consolidation constants) s'élève à 9,8%, "supérieure aux attentes", selon le groupe.



bioMérieux a confirmé ses objectifs de ventes et de résultats opérationnels 2024, avec une croissance organique des ventes comprise entre 6% et 8%, et une progression du résultat opérationnel courant contributif d'au moins 10 % à taux de change constants.