Biomerieux publie un CA 2021 en hausse à 3,38 milliards d'euros

2 mars (Reuters) - BIOMÉRIEUX:

* CA EN 2021 DE EUR 3,38 MDS, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 10,5%

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL EN 2021 DE EUR 601 MLNS

* POUR 2022: LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL CONTRIBUTIF AVANT ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS DEVRAIT SE SITUER DANS UNE FOURCHETTE DE 530 À 610 MILLIONS D'EUROS, AUX TAUX DE CHANGE ACTUELS

* POUR 2022: LA CROISSANCE DES VENTES DEVRAIT RESTER SOLIDE EN MICROBIOLOGIE ET EN INDUSTRIE, ET FORTE POUR LES PANELS NON RESPIRATOIRES DE LA GAMME BIOFIRE®, TANDIS QUE LA DEMANDE LIÉE AU COVID DEVRAIT SE RÉDUIRE EN 2022

* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION PROPOSERA À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 MAI 2022 D’APPROUVER UN DIVIDENDE DE 0,85 EURO PAR ACTION, SOIT 17% DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

* LES VENTES TOTALES DU GROUPE DEVRAIENT ÉVOLUER ENTRE -7% ET -3%, À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION CONSTANTS, SOIT UN TOTAL DE 3,2 À 3,3 MILLIARDS D’EUROS EN 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)