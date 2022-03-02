Biomerieux publie un CA 2021 en hausse à 3,38 milliards d'euros

2 mars (Reuters) - BIOMÉRIEUX:
* CA EN 2021 DE EUR 3,38 MDS, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE
10,5%
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL EN 2021 DE EUR 601 MLNS
* POUR 2022: LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL CONTRIBUTIF AVANT
ÉLÉMENTS
NON RÉCURRENTS DEVRAIT SE SITUER DANS UNE FOURCHETTE DE 530 À
610 MILLIONS D'EUROS, AUX TAUX DE CHANGE ACTUELS
* POUR 2022: LA CROISSANCE DES VENTES DEVRAIT RESTER SOLIDE
EN
MICROBIOLOGIE ET EN INDUSTRIE, ET FORTE POUR LES PANELS NON
RESPIRATOIRES DE LA GAMME BIOFIRE®, TANDIS QUE LA DEMANDE LIÉE
AU COVID DEVRAIT SE RÉDUIRE EN 2022
* LE CONSEIL DADMINISTRATION PROPOSERA À LASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU
23 MAI 2022 DAPPROUVER UN DIVIDENDE DE 0,85 EURO PAR ACTION,
SOIT 17% DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
* LES VENTES TOTALES DU GROUPE DEVRAIENT ÉVOLUER ENTRE -7%
ET -3%,
À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION CONSTANTS, SOIT
UN TOTAL DE 3,2 À 3,3 MILLIARDS DEUROS EN 2022
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(Gdansk Newsroom)