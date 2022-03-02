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BIOMÉRIEUX

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Biomerieux publie un CA 2021 en hausse à 3,38 milliards d'euros

02/03/2022 | 07:25
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2 mars (Reuters) - BIOMÉRIEUX:

* CA EN 2021 DE EUR 3,38 MDS, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 10,5%

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL EN 2021 DE EUR 601 MLNS

* POUR 2022: LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL CONTRIBUTIF AVANT ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS DEVRAIT SE SITUER DANS UNE FOURCHETTE DE 530 À 610 MILLIONS D'EUROS, AUX TAUX DE CHANGE ACTUELS

* POUR 2022: LA CROISSANCE DES VENTES DEVRAIT RESTER SOLIDE EN MICROBIOLOGIE ET EN INDUSTRIE, ET FORTE POUR LES PANELS NON RESPIRATOIRES DE LA GAMME BIOFIRE®, TANDIS QUE LA DEMANDE LIÉE AU COVID DEVRAIT SE RÉDUIRE EN 2022

* LE CONSEIL DADMINISTRATION PROPOSERA À LASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 MAI 2022 DAPPROUVER UN DIVIDENDE DE 0,85 EURO PAR ACTION, SOIT 17% DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

* LES VENTES TOTALES DU GROUPE DEVRAIENT ÉVOLUER ENTRE -7% ET -3%, À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION CONSTANTS, SOIT UN TOTAL DE 3,2 À 3,3 MILLIARDS DEUROS EN 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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CA 2021 3 342 M 3 715 M -
Résultat net 2021 560 M 623 M -
Tréso. nette 2021 215 M 239 M -
PER 2021 20,9x
Rendement 2021 0,75%
Capitalisation 11 346 M 12 611 M -
VE / CA 2021 3,33x
VE / CA 2022 3,20x
Nbr Employés 12 800
Flottant 35,7%
Graphique BIOMÉRIEUX
Durée : Période :
bioMérieux : Graphique analyse technique bioMérieux | Zone bourse
Graphique plein écran
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Objectif de cours Moyen 129,05 €
Ecart / Objectif Moyen 34,6%
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Dirigeants et Administrateurs
Alexandre Mérieux Chairman & Chief Executive Officer
Guillaume Bouhours EVP-Finance, Purchasing & Information Systems
Alain Mérieux Founding Chairman
François Lacoste Executive Director-Research & Development
Mark Miller Executive Director-Medical Affairs
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BIOMÉRIEUX-23.23%12 611
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO., LTD.15.47%24 228
10X GENOMICS, INC.-45.68%9 193
DIASORIN S.P.A.-20.19%8 212
NATERA, INC.-31.08%6 277
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO., LTD.-10.17%5 072