* Wall Street sera fermée jeudi pour la fête nationale



* Le CAC 40 prend 0,76% et le Stoxx 600 0,57%



* La situation politique en France est jugée plus rassurante



* Une adjudication de dette française s'est bien déroulée



* Le Royaume-Uni tient des élections générales



par CORENTIN CHAPPRON



PARIS, 4 juillet (Reuters) - Les indices actions européens progressent jeudi à mi-séance, encouragés par les derniers indicateurs américains qui font espérer une normalisation de la situation économique américaine, tandis que les tensions autour des élections législatives en France s'atténuent.



Les marchés américains sont clos à l'occasion du 4 juillet, fête nationale, et à la veille de la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis.



À Paris, le CAC 40 avance de 0,76% à 7.690,21 points vers 10h50 GMT. Le Dax à Francfort s'octroie 0,29%, contre une hausse de 0,7% pour le FTSE à Londres alors que se déroulent ce jeudi des élections générales.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se hisse de 0,5%, contre un gain de 0,42% pour l'EuroStoxx 50 et de 0,57% pour le Stoxx 600



Les derniers indicateurs sur l'emploi aux Etats-Unis ont montré que la situation semblait se normaliser, le nombre d'inscriptions au chômage ayant surpris à la hausse, tandis que les créations d'emploi dans le secteur privé calculées par le cabinet ADP ont été moins importantes qu'attendu en juin.



Par ailleurs, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale a montré que les responsables de la banque centrale avaient constaté la "diminution" de l'inflation en juin, encourageant les marchés à parier sur des baisses de taux cette année.



Les "minutes" font aussi état de signes suggérant un ralentissement de la croissance, suggérant que la situation économique exceptionnelle aux Etats-Unis se normalisait.



Ajoutant au soulagement des investisseurs européens, les derniers développements politiques en France semblent écarter le risque que le Rassemblement National obtienne une majorité absolue à l'issue du second tour des législatives, dimanche.



L'écart de taux entre OAT et Bund à 10 ans a ainsi touché mercredi un plus bas en trois semaines.



"Cette détente du spread ces derniers jours offre une petite bouffée d’oxygène aux investisseurs, permettant au CAC 40 de s’extraire de sa zone basse", constate Alexandre Baradez, responsable de l’analyse marchés chez IG France.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE



Les banques françaises progressent, les investisseurs estimant que le risque que le Rassemblement National obtienne une majorité absolue s'est éloigné. Société Générale prend 2,57%, Crédit Agricole 2,49% et BNP Paribas 2,09%.



Pluxee recule de 10,37% après la publication la veille de résultats légèrement en deçà des attentes au troisième trimestre, et ce malgré le relèvement de ses prévisions de croissance pour le reste de l'année.



Eramet avance de 3,46% après avoir annoncé viser une capacité de 24.000 tonnes de lithium de qualité batterie d'ici mi-2025 pour sa nouvelle usine de lithium, en Argentine.



Biomerieux prend 2,44% après que Midcap a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".



Continental grimpe de 8,42% alors que plusieurs brokers ont dit être positifs sur les marges à venir des divisions automobile et pneus.



Smith & Nephew bondit de 7,23% après que Cevian Capital a annoncé avoir acquis environ 5% du capital du groupe de matériel pharmaceutique.



TAUX



Les rendements sont en légère progression en Europe, alors que plusieurs adjudications de dette française se sont déroulées jeudi sans encombre.



Le rendement du dix ans allemand prend 2 pb à 2,577%, celui du taux à deux ans grapille 1,7 pb à 2,931%.



Le taux de l'OAT française à 10 ans progresse de 2,5 pb à 3,271%.



CHANGES



Le dollar se replie alors que les dernières données suggérent une normalisation de l'économie américaine et renforcent les attentes de baisse des taux d'intérêt.



Le dollar décline de 0,19% face à un panier de devises de référence , dont l'euro qui se renforce de 0,12% à 1,0799 dollar.



La livre sterling progresse de 0,13% à 1,2757 dollar, alors qu'un changement de gouvernement est attendu au Royaume-Uni, où le parti travailliste est donné favori des élections générales et pourrait détrôner le gouvernement conservateur, au pouvoir depuis 14 ans.



PETROLE



Les cours du brut reculent, les marchés s'interrogeant toujours sur les perspectives de demande après une baisse inattendue des commandes à l'industrie en Allemagne et une hausse des nouvelles inscriptions au chômage aux États-Unis.



Le Brent s'érode de 0,52% à 86,89 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,57% à 83,4 dollars .



PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 4 JUILLET (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)