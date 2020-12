bioMerieux : La filière bioproduction française annonce la création du Campus Biotech Digital, une plateforme unique au monde pour la formation en bioproduction

Dans le cadre de son contrat*, la filière bioproduction française lance une ambitieuse plateforme de formation : le Campus Biotech Digital. Unique au monde dans le domaine de la bioproduction, il permettra de développer les compétences dans ce domaine afin de répondre aux nouveaux défis technologiques. Couvrant l'entièreté de la chaîne de bioproduction, le Campus Biotech Digital aura recours à diverses solutions numériques innovantes pour favoriser la compréhension des processus et l'appropriation des pratiques professionnelles.

Le Campus est piloté par un consortium industriel de premier plan (bioMérieux, Novasep, Sanofi, Servier) réuni par le Comité Stratégique de Filière des Industries et Technologies de Santé. Il regroupe l'ensemble de l'écosystème national : organismes de formation, entreprises du numérique, équipementiers et PME. Ce projet s'appuie par ailleurs sur des relais territoriaux (Auvergne-Rhône Alpes, Centre Val de Loire, Grand Est, Nouvelle Aquitaine) et un centre de ressources pédagogiques sur le site de Sanofi à Vitry-sur-Seine (Ile-de-France).

Le Campus est financé par un partenariat public/privé** exceptionnel dont 11,75 M€ dans le cadre du dispositif « Ingénierie de formation professionnelles et continues et d'offres innovantes » opérée par la Caisse des Dépôts pour le compte de l'Etat, auxquels s'ajoutent le soutien de l'Opérateur de compétences interindustriel et celui de la Région Île de France, ainsi qu'une forte mobilisation des industriels du secteur formés en consortium pour un investissement de plus de 30 M€.

« La production de médicaments biologiques innovants est un enjeu stratégique majeur pour à la fois garantir un meilleur accès pour les patients aux innovations de demain et assurer notre indépendance sanitaire », souligne Olivier Bogillot, Président du Comité Stratégique de Filière des Industries et Technologies de Santé. « Il est donc indispensable de développer les formations de haut niveau (académiques et métier) et l'employabilité de la main d'oeuvre du 21e siècle, capable de répondre à ces nouveaux défis technologiques. »

Ouverture des premiers parcours de formation au printemps 2021.

Résolument collaboratif et immersif, le Campus Biotech Digital s'appuie sur la méthodologie agile du « design process thinking » afin de s'adapter aux innovations d'un secteur en constante transformation.

Son offre de formations initiales et continues, unique au monde, à la fois complète et personnalisée, a pour vocation de répondre à la pénurie des talents du secteur, face aux milliers d'emplois que prévoit de créer la filière sur les dix prochaines années.

Couvrant l'entièreté de la chaîne de bioproduction, de la conception à la délivrance du produit au patient, le Campus Biotech Digital a recours aux différents outils numériques reproduisant les éléments essentiels de la production (jumeaux numériques, serious game, réalité immersive, réalité virtuelle, réalité augmentée) et approches cognitives soutenues par l'intelligence artificielle pour favoriser la compréhension des processus, l'appropriation des pratiques professionnelles.

Les parcours de formation, s'inspirant de ceux dispensés par les simulateurs de vol pour former les pilotes d'avion, génèreront une réelle valeur ajoutée unique au monde dans la bioproduction à plusieurs niveaux :

L'acquisition de nouvelles compétences par les salariés du secteur aura un effet positif sur la performance des acteurs industriels.

L'arrivée sur le marché du travail de jeunes diplômés et de salariés en reconversion, opérationnels plus rapidement.

La formation d'experts qui deviendront des sources d'innovations de rupture, grâce à des parcours spécifiques.

Les communautés d'apprenants favoriseront le développement de réseaux, la création de start-up et la coopération inter-entreprises.

*Contrat de filière signé le 4 février 2019 - Projet structurant n°5 : Formation et développement des compétences - Action 1 : Formations pour la filière biotech et création d'un campus accélérateur biotechnologie et digital

**Ce partenariat public-privé est soutenu par l'Etat dans le cadre de l'Action « Adaptation et qualification de la main d'oeuvre », dispositif « Ingénierie de formations professionnelles et d'offres d'accompagnement innovantes (IFPAI) volet national du Programme d'investissements d'avenir, opéré par la Caisse des Dépôts (Banque des Territoires).

