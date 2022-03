bioMerieux : La valeur du jour à Paris - BioMérieux chute, la normalisation de l'activité covid va peser en 2022

BioMérieux sombre à la dernière place du SBF 120 mercredi, avec une chute de 11,5% à 84,88 euros par titre. Le laboratoire a publié ce matin des résultats 2021 plutôt satisfaisants, mais ses perspectives pour 2022 déçoivent largement. En effet, le groupe table sur une baisse de son chiffre d'affaires de 3% à 7% pour le nouvel exercice, alors que le consensus rapporté par Stifel vise plutôt une stabilité. Le résultat opérationnel courant contributif devrait être, lui, compris entre 530 et 610 millions d'euros, à taux de change courant, contre des attentes à 643 millions.



"La croissance des ventes devrait rester solide en microbiologie et en industrie, et forte pour les panels non respiratoires de la gamme BIOFIRE, tandis que la demande liée au Covid devrait se réduire en 2022", explique bioMérieux.

Après ces prévisions, Midcap Partners a placé sous revue ses estimations pour 2022, en attendant plus de précisions, mais a conservé sa recommandation d'Achat.



L'analyste semble malgré tout resté optimiste sur le dossier, expliquant que, "en dépit de la normalisation attendue en 2022 de l'activité liée à Covid, bioMérieux évolue sur un marché du diagnostic in vitro en croissance de 5% par an en moyenne annuelle". Il ajoute que le groupe "surperforme historiquement sur un modèle de ventes de réactifs captifs à une base installée", et qu'il "bénéficiera du doublement de la base installée de Film Array depuis fin 2019 supposant des ventes de réactifs associées soutenant la branche Biologie Moléculaire à long terme".



"BioMérieux dispose enfin d'une force de frappe acquisitive potentielle de l'ordre de 2,5 à 3 milliards d'euros permettant d'acquérir de nouvelles technologies, gammes et/ou géographies et de gagner en taille critique", conclut Midcap.



D'un point de vue des résultats, le laboratoire a réalisé en 2021 un bénéfice de 601 millions d'euros, en hausse de 49% sur un an, soutenu par la baisse du taux d'imposition (de 23,2 % à 22,7 %) due à la diminution de l'impôt sur les sociétés en France, combinée à une augmentation régulière des recettes d'exportation aux États-Unis.



Le résultat opérationnel courant contributif atteint le niveau record de 801 millions d'euros, soit une marge de 23,7% (+4,1 points). "Au-delà des volumes et du mix exceptionnels, ce niveau élevé de marge a également bénéficié d'économies opérationnelles significatives, les frais de déplacement et les dépenses de marketing étant restés faibles dans le contexte continu de la pandémie, ainsi que de la fin du plan d'actions fantômes", observe Stifel.



Le chiffre d'affaires annuel a quant à lui connu une croissance organique de 10,5% (dont +6,5% au quatrième trimestre), pour s'établir à 3,376 milliards d'euros, soit légèrement au-dessus des attentes du marché (3,357 milliards d'euros). Au dernier trimestre, la performance commerciale a été portée par une demande soutenue pour les panels respiratoires et des ventes solides en microbiologie.



Alexandre Mérieux, Président Directeur Général du laboratoire, a déclaré : " En 2021, bioMérieux a réalisé une performance remarquable dans un environnement volatile toujours marqué par la pandémie. Les gammes sans lien direct avec la COVID-19 ont enregistré des résultats solides et nous avons renforcé notre position de leader des tests syndromiques".