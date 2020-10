bioMerieux : Rapport Annuel 2019

En 2019, nous avons renforcé nos positions de leadership dans le domaine de la microbiologie avec notre offre complète d'identification et d'antibiogramme automatisés VITEK® et nos systèmes d'hémoculture BACT/ALERT®. Dans le domaine de la biologie moléculaire, l'approche innovante du diagnostic syndromique portée par notre gamme BIOFIRE® FILMARRAY® a poursuivi sa forte progression et confirme sa pertinence avec une adoption

En développant des tests de diagnostic toujours plus rapides et précis, nous contribuons à améliorer leur prise en charge et à maîtriser les dépenses de santé. Nous mettons également notre expertise au service des industriels de l'agroalimentaire,pharmaceutiques et cosmétiques pour contrôler la qualité microbiologique de leurs produits.

Ces résultats confirment notre place parmi les acteurs majeurs du diagnostic in vitro dans le monde et renforcent nos positions sur ce marché.

Nos choix stratégiques portant sur des solutions de diagnostic qui répondent aux grands enjeux de santé et sur notre présence internationale équilibrée ont démontré leur pertinence par la solide dynamique commerciale que nous enregistrons depuis plusieurs années maintenant. En 2019, le chiffre d'affaires de bioMérieux a atteint 2,675 milliards d'euros. La croissance s'est élevée à 7,2 % et la marge opérationnelle à 389 millions d'euros, en ligne avec les objectifs que la Société s'était fixés.

croissante par les laboratoires sur tous les continents. Dans le domaine des immunoessais, nous sommes un acteur de spécialité et investissons dans le développement de tests à forte valeur médicale qui viennent nourrir notre pipeline d'innovations, notamment pour la gamme VIDAS®, et dans le développement de cette activité avec l'augmentation de notre participation au capital de Hybiome. Cette société chinoise développe des produits complé- mentaires à ceux de bioMérieux et nous permet de renforcer notre présence en Chine.

Enfin, en matière de microbiologie industrielle, la progression de notre activité a été renforcée par l'acquisition début 2019 d'Invisible Sentinel, une start-up américaine spécialisée dans le contrôle de la qualité des boissons.

Depuis sa création il y a plus de 55 ans, bioMérieux a développé une solide expertise dans le diagnostic

des maladies infectieuses pour répondre aux enjeux majeurs de santé tels que la résistance aux antibiotiques,

le sepsis et les infections respiratoires.

Nous sommes très fiers que cette expérience soit reconnue. Ainsi, en 2019, la Société a été sélectionnée comme partenaire principal dans le cadre d'un appel d'offres organisé par le Fleming Fund, un programme d'investissement britannique pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens dans les pays à ressources limitées.

bioMérieux déploie ses activités dans une démarche d'entreprise responsable. Notre développement s'accompagne d'actions de sensibilisation, d'éducation et de prévention auprès des professionnels de santé afin de contribuer à améliorer la prise en charge des patients. Notre engagement sociétal se traduit aussi par des actions solidaires envers les communautés de nos pays d'implantation et par notre soutien à la Fondation Mérieux et à la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, deux fondations familiales indépendantes dédiées à la lutte contre les maladies infectieuses dans les pays défavorisés.

Ces actions illustrent notre culture humaniste et le sens de l'engagement qui animent l'ensemble des collaborateurs de bioMérieux. Cet état d'esprit est nourri par notre attachement à créer un environnement propice à l'épanouissement professionnel. Nous mesurons l'intérêt de cette démarche chaque jour et plus particulièrement dans des contextes d'urgence tels que celui survenu fin 2019 avec l'épidémie de COVID-19. bioMérieux s'est mobilisée dès janvier 2020 pour développer une stratégie complémentaire de diagnostic pour aider les professionnels de santé à lutter contre cette épidémie. Grâce à l'engagement remarquable des équipes, deux tests de biologie moléculaire, des gammes ARGENE® et BIOFIRE®, ont été mis disposition des laboratoires dès le mois de mars et le SARS-CoV-2 a été intégré dans le panel syndromique Respiratoire BIOFIRE® en mai. Nous avons validé la performance de 2 tests sérologiques VIDAS® anti-SARS-CoV-2 pour la détection des anticorps chez les personnes qui ont été exposées au virus.

Forte de ces solides atouts et malgré un contexte d'incertitude mondiale liée à la pandémie de COVID-19, bioMérieux entend poursuivre son développement et plus que jamais continuer

servir sa mission de santé publique, tant sur le court terme, pour répondre aux besoins des professionnels de santé dans la gestion de cette pandémie, que sur le long terme, avec une offre de tests de diagnostic renforcée, pour toujours mieux satisfaire les besoins de ses clients partout dans le monde.