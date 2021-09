bioMerieux : Une enquête au sujet du sepsis menée dans 5 pays européens démontre le manque de connaissance sur ce sujet et une forte attente pour des solutions de diagnostic plus rapides

Une enquête au sujet du sepsis menée dans 5 pays européens

démontre le manque de connaissance sur ce sujet et

une forte attente pour des solutions de diagnostic plus rapides

Marcy l'Étoile (France) et Londres (Royaume-Uni) - 13 septembre 2021 - À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sepsis, bioMérieux, leader mondial dans le domaine du diagnostic in vitro, et The UK Sepsis Trust, organisation caritative de renommée internationale dont l'objectif est de contribuer à mettre fin aux décès évitables dus au sepsis et d'améliorer le sort des survivants, dévoilent les résultats d'une enquête réalisée en Europe* sur les connaissances et l'attitude à l'égard du sepsis. Ces résultats démontrent la nécessité de développer la sensibilisation et l'information du grand public à propos de cette maladie potentiellement mortelle.

Le sepsis est un dysfonctionnement des organes engageant le pronostic vital, et provoqué par une réponse immunitaire excessive à une infection grave. Chaque année dans le monde, 49 millions de personnes sont victimes de sepsis et 11 millions d'entre elles y succombent.

bioMérieux est engagée de longue date dans la lutte contre le sepsis et collabore avec The UK Sepsis Trust pour améliorer les connaissances du grand public et sensibiliser les professionnels de la santé au rôle décisif d'un diagnostic rapide.

bioMérieux et The UK Sepsis Trust ont fait réaliser une enquête dans cinq pays européens* pour mieux comprendre la connaissance, le comportement et les attentes de la population vis-à-vis du sepsis. Les principales conclusions de cette enquête peuvent être résumées ainsi :

Le terme "sepsis" est peu connu de la population adulte interrogée (individus de plus de 18 ans)

La connaissance du terme "sepsis" est faible au sein de la population adulte interrogée. 52 % seulement ont entendu parler du sepsis, ce qui représente le taux de notoriété le plus faible par rapport aux autres maladies citées lors de l'étude. Le degré de connaissance varie considérablement d'un pays à l'autre : alors qu'il est très élevé au Royaume-Uni (82 %) et en Allemagne (83 %), il est plus faible en Suède (55 %) et nettement inférieur en Italie (33 %) et en France (7 %).

En outre, parmi une liste proposée de symptômes, seulement 56 % de la population interrogée ayant entendu parler du sepsis en connaît au moins un. Les symptômes les plus cités sont les suivants : manque d'énergie et difficulté à se réveiller (29 %), peau tâchetée ou décolorée (26 %) et tâches bleues ou peau pâle (24 %). La connaissance des symptômes est plus élevée au Royaume-Uni et chez les adultes de moins de 40 ans.