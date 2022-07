bioMérieux : création d'une coentreprise d'antibiotiques

bioMérieux annonce la création, avec Boehringer Ingelheim et Evotec, d'une coentreprise ayant pour mission de créer la prochaine génération d'antibiotiques ainsi que des solutions de diagnostic efficaces pour lutter contre l'antibiorésistance.



La société ainsi créée, Aurobac Therapeutics, bénéficiera des expertises des trois entreprises fondatrices pour élaborer une nouvelle approche de médecine de précision, depuis le diagnostic jusqu'à la thérapie.



Aurobac est financée par Boehringer Ingelheim en tant qu'investisseur principal à hauteur de 30 millions d'euros, et par Evotec et bioMérieux à hauteur de cinq millions chacun. Cette coentreprise de 40 millions d'euros, aura son siège social à Lyon.



