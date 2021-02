bioMérieux : gagne près de 3% après ses résultats

Le titre gagne près de 3% après l'annonce de ses résultats. bioMérieux a publié au titre de 2020 un résultat net part du groupe en hausse de 48% à 404 millions d'euros, et un résultat opérationnel courant contributif en croissance de 58% à 613 millions (contre une guidance autour de 600 ME), pour un chiffre d'affaires de 3,12 milliards, en croissance organique de 19,7%.



' Nous observerons que : sur les ventes T4, les zones Amérique du Nord : +39% lfl. (vs +40% lfl. à 9 mois), EMEA: +11% lfl. (vs +7% lfl. à 9 mois), AsPac: +4,2% (vs +16% lfl. à 9 mois) et LatAm : +9,8% lfl. (vs +25% lfl. à 9 mois) sont toujours solides (par rapport à 9M) mais impactés par les devises (-47 ME au T4 vs -35 ME aux 9M) ' indique Oddo.



' On notera également le bon niveau de cash-flow (FCF : 328 ME, contre 150 ME en 2019) '.



' Sur la guidance 2021, BIM prévoit une croissance entre 5% et 8% avec un S1 solide (proche des 20% du T4). A ce stade, le consensus table sur une croissance de 6,2%e lfl ' rajoute Oddo.



Le bureau d'analyses reste neutre sur la valeur avec un objectif de 132 E.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.