bioMerieux : AG 2021 - CSE central - Avis - Information - Consultation sur le bilan social consolidé 2020

Les élus s'interrogent sur la progression de la part des cadres dans l'entreprise (entre 2018 et 2020 : 202 en plus correspondant à une augmentation de 4;4% de la proportion des cadres).

Un rappel synthétique des avis des bilans sociaux 2020 des établissements comptant au-moins 300 salariés (Marcy-l'Étoile :favorable majoritaire 1 , Craponne : favorable unanime et La Balme-les-Grottes/Saint-Vulbas :favorable majoritaire 2 ) ; une synthèse des réflexions des élus des établissements comptant moins de 300 salariés a été également présentée (Grenoble/Verniolle et Combourg/Ker Lann).

Le Comité social et économique central a été informé et consulté le vendredi 23 avril 2021 sur le « bilan social consolidé 2020 ». Mesdames Anne GANDER, Stéphanie CARLES et Carole JUGNET ont présenté ce dossier.

Les élus relèvent la baisse du nombre et de la proportion de la catégorie ouvriers/employés (entre 2018 et 2020 : 99 en moins soit -15%).

RÉMUNÉRATION

Le bilan social consolidé, exercice réglementaire, ne permet pas une analyse fine, niveau par niveau. Il ne permet pas non plus une analyse et une comparaison détaillées des salaires entre les sexes. Il reviendra à la commission sur l'égalité professionnelle de regarder cela plus précisément.

Pour conclure dans ce domaine, des écarts, à périmètres comparables, entre les établissements perdurent. Sans entrer ici dans un débat de chiffres et pour avancer de façon constructive, les élus souhaiteraient, dans un second temps, disposer et analyser des données plus précises afin d'affineur leur réflexion et partager avec la direction des commentaire plus pertinents.

En effet les comportements (« behaviours ») promus par l'entreprise, plus directement l'appartenance (« belong »), ne peuvent faire l'économie d'un regard critique et néanmoins toujours objectif des niveaux des salaires et de leurs évolutions, à périmètres comparables, au niveau global de l'entreprise.