bioMerieux : BioMérieux annonce le marquage CE de 3 immunoessais sur VIDAS® permettant de diagnostiquer la dengue

Utilisés sur les plateformes de la famille VIDAS®, les tests VIDAS® DENGUE fournissent des résultats fiables et de meilleure qualité que les méthodes manuelles existantes. Le niveau de performance répond au besoin médical d'un diagnostic précoce et précis de la dengue.

Ces tests VIDAS® DENGUE peuvent être utilisés de manière indépendante pour identifier l'antigène viral (NS1) et les anticorps (IgM et IgG) produits par l'hôte en réponse

La dengue se manifeste souvent par des symptômes non spécifiques et de la fièvre. Ainsi, de nombreux cas sont souvent mal diagnostiqués en l'absence de confirmation en laboratoire, notamment dans les pays où circulent de nombreuses maladies infectieuses. « La dengue se présente sous différentes formes, de légère à très sévère. Son diagnostic et la bonne gestion clinique des patients dépendent de la rapidité et de la fiabilité des tests. En accord avec notre objectif de répondre aux grandes problématiques de santé mondiale, il est important pour nous de fournir ces tests faciles d'utilisation, automatisés et de haute qualité pour diagnostiquer l'infection par le virus de la dengue », explique Mark Miller, Directeur Exécutif, Affaires Médicales, bioMérieux.

La dengue est une maladie virale transmise à l'homme par certains moustiques. Avec 100 à 400 millions de personnes infectées chaque année, il s'agit de l'arbovirose la plus répandue à travers le monde. Son incidence mondiale a été multipliée par 8 au cours des 20 dernières années, les prévalences les plus importantes étant observées en Asie (75 %), puis en Amérique latine et en Afrique (1-2).

Marcy l'Étoile, France - 7 avril 2021 - bioMérieux, acteur mondial majeur dans le domaine du diagnostic in vitro, annonce le marquage CE de ses tests de diagnostic innovants et entièrement automatisés de l'infection par le virus de la dengue :

Les tests sont entièrement automatisés, de l'identification de l'échantillon au rapport des résultats. Basé sur le concept de test unitaire et sur la technologie « Load & Go », la gamme VIDAS® DENGUE est facile d'utilisation et accessible à tous les laboratoires. S'appuyant sur l'expertise de bioMérieux dans les maladies infectieuses, les tests VIDAS® DENGUE permettent d'obtenir des résultats précis, sans zone équivoque, ainsi qu'une interprétation objective grâce à son automatisation.

Cette nouvelle solution VIDAS ® DENGUE est économique et adaptée aux pays à revenu faible et intermédiaire. Elle complète notre offre d'immunoessais dirigés contre les maladies à transmission vectorielle, qui s'étendra prochainement au chikungunya », ajoute Pierre Boulud, Directeur Général Délégué, Directeur Exécutif, Opérations cliniques, bioMérieux.

À PROPOS DU TEST VIDAS®

Lancé il y a 30 ans, VIDAS® a transformé le domaine des immunoessais en offrant aux laboratoires un accès universel à une technologie simple, automatisée et robuste fournissant des résultats rapides et fiables. Aujourd'hui, VIDAS® est toujours le système d'immunoessais le plus utilisé dans les laboratoires cliniques du monde entier.

Le menu VIDAS® couvre un large éventail de pathologies infectieuses ou chroniques, et dispose notamment d'une gamme de tests dédiée aux soins d'urgence et aux soins critiques. Nombre de ces paramètres contribuent à la réponse de bioMérieux face aux défis mondiaux de la résistance aux antimicrobiens et du sepsis. Alors qu'il entre dans sa quatrième décennie, VIDAS® demeure un axe majeur de la stratégie de bioMérieux en matière d'immunoessais, avec des recherches en cours sur de nouveaux paramètres et des lancements fréquents qui créent de la valeur pour les laboratoires, les médecins et ont un impact positif sur la santé des patients.

PROPOS DE BIOMERIEUX PIONEERING DIAGNOSTICS

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 55 ans, bioMérieux est présente dans 44 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2020, le chiffre d'affaires de bioMérieux s'est élevé à 3,1 milliards d'euros, dont plus de 93 % ont été réalisés à l'international.

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de microorganismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques

bioMérieux est coté en Bourse sur Euronext Paris. Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286 Reuters : BIOX.PA/Bloomberg : BIM.FP

Site Internet de l'entreprise : www.biomerieux.com.

