bioMerieux : Document d'Enregistrement Universel 2020 incluant le rapport financier annuel (PDF)

SOMMAIRE

Un engagement familial 4

Un acteur mondial du diagnostic in vitro 5

Mobilisé dans la lutte contre la COVID-19 6

L'importance du diagnostic 8 Des solutions au service des professionnels

de santé et des industriels 10

Des équipes R&D engagées 12

Une entreprise responsable et humaniste 14

Notre modèle d'affaires 16

Notre gouvernance 18

Chiffres clés 2020 20

PRÉSENTATION DE BIOMÉRIEUX

ET DE SES ACTIVITÉS 23

1.1 Historique et développement

1.2 Organisation des activités RFA

1.3 Stratégie RFA

1.4 Systèmes qualité et réglementations applicables

1.5 Recherche & développement, brevets et licences RFA

1.6 Immobilisations corporelles

24 26 49 51 54 58

2 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE

2.1 Évaluation des risques RFA

2.2 Facteurs de risques de la Société

2.3 Procédures administratives, judiciaires et d'arbitrage

2.4 Contrôle interne et gestion des risques

2.5 Politique d'assurances

63

64 65 81 81 85

3 RESPONSABILITÉ SOCIÉTALEET ENVIRONNEMENTALE

RFA

87

3.1 Modèle d'affaires 90

3.2 Analyse des risques et opportunités 90

3.3 Améliorer la santé publique dans le monde grâce à nos solutions de diagnostic 94

3.4 Préserver la planète, notre première ressource 103

3.5 Interagir avec l'écosystème de la santé dans le respect de l'éthique 113

3.6 Promouvoir la réussite et le bien-être de nos collaborateurs 120

3.7 Avoir un impact positif sur les communautés grâce à des partenariats de long terme 130

3.8 Périmètre et reporting des indicateurs extra‑financiers 136

3.9 Rapport de l'organisme tiers indépendant sur la déclaration consolidée de performance extra financière 139

3.10 Plan de vigilance 142

4 GOUVERNANCE

ET RÉMUNÉRATIONDES DIRIGEANTS

RFA

4.1 Principes et cadre de mise en œuvre du gouvernement d'entreprise

4.2 Organes d'administration et de direction

4.3 Rémunération des mandataires sociaux

4.4 Principales opérations avec les apparentés

147

148 149 170 187

5 COMMENTAIRES SUR L'EXERCICE 2020

5.1 Examen de la situation financière et des résultats RFA

5.2 Trésorerie et capitaux

5.3 Changement significatif de la situation financière ou commerciale RFA

5.4 Investissements RFA

5.5 Information sur les tendances et les objectifs RFA

197

198 202 202 202 203

6 ÉTATS FINANCIERS

RFA

205

6.1 Comptes consolidés 206

6.2 Comptes sociaux 273

CAPITAL SOCIAL

ET ACTIONNARIAT 309

7.1 Dialogue actionnarial 310

7.2 Principales informations relatives

aux statuts RFA 310

7.3 Historique du capital social 312

7.4 Description de l'actionnariat RFA 313

7.5 bioMérieux en Bourse en 2020 319

7.6 Politique de distribution des dividendes RFA 320

7.7 Rapport spécial sur les attributions gratuites d'actions et les attributions d'options RFA de souscription 320

7.8 Autres valeurs mobilières émises par la Société RFA 323

7.9 Dispositions retardant un changement de contrôle RFA 323

7.10 Contrats importants 323

8 INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES 325

8.1 Informations générales sur la Société 326

8.2 Personnes responsables du document

d'enregistrement universel RFA 326

8.3 Responsable du contrôle des comptes 327

8.4 Documents accessibles au public 327

8.5 Calendrier financier prévisionnel 2021 327

ANNEXES 329

1. Tables de concordance 330 2. Autres initiatives et indicateurs

extra-financiers suivis par la Société 339

3. Lexiques 341

PRÉSENTATION DU GROUPE

MESSAGE DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

« NOUS AVONS

TRAVERSÉ

UNE ANNÉE 2020 HORS NORME

D'UN TITRE. »

À PLUS

Alexandre Mérieux Président Directeur

Général

L e monde entier vit depuis plus d'un an au rythme des statistiques d'incidence des contaminations, des hospitalisations et des décès dus à la COVID-19. Face à cette pandémie, les acteurs de la santé ont ressenti de manière aiguë leur responsabilité vis-à-vis des citoyens et des patients du monde entier, générant un élan mondial d'une ampleur et d'une rapidité sans précédent en faveur de l'innovation diagnostique, thérapeutique et vaccinale.

Une mobilisation face à la COVID-19

Fidèle à sa mission d'amélioration de la santé publique grâce au diagnostic in vitro, bioMérieux s'est mobilisée très rapidement pour prendre part à cet e ort international. Nos équipes ont travaillé sans relâche dans un esprit de collaboration remarquable, animées par la nécessité de répondre à l'urgence médicale. Cette mobilisation exceptionnelle à tous les niveaux de l'entreprise nous a permis de développer, commercialiser et produire dans des temps record des testsdiagnostiques qui constituent partout le socle des stratégies de santé publique face au virus de la COVID-19. Entre les mois de mars et mai 2020, nous avons mis sur le marché trois tests complémentaires de biologie moléculaire dans nos gammes ARGENE® et BIOFIRE®, pour détecter les infections actives au SARS-CoV-2, ainsi que deux tests sérologiques dans notre gamme d'immunoessais VIDAS®, pour con rmer la présence d'anticorps chez les patients. Nous avons enrichi cette

o re au cours de l'année. Nous avons également renforcé la production de nos systèmes EMAG®, easyMAG® et des réactifs associés pour l'extraction des acides nucléiques, étape clé des tests de biologie moléculaire. Face à l'explosion de la demande mondiale, nos équipes ont fait preuve d'une résilience et d'une agilité remarquables permettant de mettre en place une organisation exceptionnelle pour augmenter notre capacité à fournir équipements et réactifs, tout en assurant une sécurité maximale des collaborateurs sur site : notre priorité absolue.

