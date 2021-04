bioMérieux : marquage CE des trois tests de la dengue

bioMérieux annonce le marquage CE de ses trois tests de diagnostic innovants et entièrement automatisés de l'infection par le virus de la dengue (VIDAS DENGUE NS1 Ag, VIDAS Anti-DENGUE IgM et VIDAS Anti-DENGUE IgG).



Avec 100 à 400 millions de personnes infectées chaque année, la dengue constitue l'arbovirose la plus répandue à travers le monde. Son incidence mondiale a été multipliée par huit au cours des 20 dernières années.



Ces tests VIDAS DENGUE peuvent être utilisés de manière indépendante pour identifier l'antigène viral (NS1) et les anticorps (IgM et IgG) produits par l'hôte en réponse à l'infection. Ces trois tests sérologiques sont recommandés par les directives internationales.



