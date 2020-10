bioMérieux : – Information financière du 3e trimestre 2020 0 22/10/2020 | 07:01 Envoyer par e-mail :

Poursuite de la dynamique exceptionnelle au cours du 3 e trimestre avec une croissance de 26,5% soutenue par les gammes de biologie moléculaire.

Ralentissement moins marqué de l’activité des gammes immunoessais, microbiologie clinique et industrielle par rapport au trimestre précédent.

Perspectives 2020 : la croissance du chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants devrait être supérieure à 16% et le résultat opérationnel courant contributif devrait dépasser 520 millions d’euros. Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « La lutte contre la pandémie est une priorité pour bioMérieux. Nos collaborateurs sont pleinement engagés dans ce combat et nous mobilisons au maximum nos outils de production, notre logistique et notre R&D afin de remplir notre mission de santé publique. Notre activité au 3e trimestre a été exceptionnelle mais les développements récents de la pandémie et les mesures de confinement concomitants appellent à la prudence concernant nos prévisions. Nous confirmons toutefois que l’année sera remarquable en matière de croissance tant pour le chiffre d’affaires que pour le résultat opérationnel courant contributif. Cette performance ne peut cependant pas être extrapolée en l’état au-delà de 2020.» Regulatory News: bioMérieux (Paris:BIM), acteur mondial du diagnostic in vitro, communique aujourd'hui les informations trimestrielles relatives à son activité au 30 septembre 2020. ACTIVITÉ Au 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires de bioMérieux a atteint 2 266 millions d’euros contre 1 928 millions d’euros au 30 septembre 2019, soit une croissance à données publiées de 17,5%. La croissance organique, hors effets de change et de périmètre, s’est accélérée au cours du 3e trimestre pour atteindre 19,4 % au terme des 9 premiers mois. Les effets de change ont été négatifs à hauteur de 34,5 millions d’euros, liés principalement à la dévaluation de certaines devises sud-américaines et asiatiques. Par ailleurs, les effets positifs liés au dollar américain enregistrés au 1er semestre ont été compensés par sa dévaluation contre l’euro au 3e trimestre. Évolution du chiffre d’affaires En millions d'euros CHIFFRE D’AFFAIRES – 30 SEPTEMBRE 2019 1 928 Effets de change -35 -1,8% Variations de périmètre (1) -2 -0,1% Croissance organique, à taux de change et périmètre constants +374 +19,4% CHIFFRE D’AFFAIRES – 30 SEPTEMBRE 2020 2 266 +17,5 % (1) cession d’activités en Australie ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR APPLICATION Chiffre d’affaires

par application En millions d'euros T3

2020 T3

2019 Variation

À données publiées Variation

À devises et périmètre constants 9 mois

2020 9 mois

2019 Variation

À données publiées Variation

Applications cliniques 679,9 536,6 +26,7 % +32.0 % 1 937,3 1 589,3 +21,9% +23,2% Biologie Moléculaire 318,8 151,3 +110,0 % +119,8 % 875,1 477,6 +83,2% +84,8% Microbiologie 236,2 259,0 -8,8% -5,2 % 696,6 740,3 -5,9% -4,5% Immunoessais 111,4 117,6 -5,3 % -0,9 % 306,4 346,0 -11,4% -9,7% Autres gammes (1) 14,5 8,7 +66,3% +77,5 % 59,1 25,4 +132,9% +131,2% Applications Industrielles 109,5 116,5 -6,0 % +0,6 % 328,3 338,9 -3,1% +0,9% TOTAL GROUPE 789,4 653,1 +20,9 % +26,5% 2 265,6 1 928,1 +17,5% +19,4% (1) Including Applied Maths, BioFire Defense Dans le domaine clinique, qui a représenté environ 85 % des ventes totales cumulées de la Société, le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2020 a atteint 680 millions d'euros, en hausse de 32 % d'une année sur l'autre. Les ventes des 9 premiers mois se sont établies à 1 937 millions d'euros, en progression de 23,2%. En biologie moléculaire, la gamme BIOFIRE ® FILMARRAY ® a enregistré une progression de 120 % au cours du trimestre écoulé, portée par une demande très soutenue du panel respiratoire BioFire ® RP2.1 plus, incluant les paramètres de détection du SARS-CoV-2, le virus responsable de l'épidémie de COVID‑19. La forte progression de la base installée s'est poursuivie. Plus de 1 900 unités ont été déployées au cours du trimestre, portant ainsi la base installée totale à environ 15 900 unités. Les gammes d'extraction et ARGENE ® utilisées pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 ont continué à contribuer à la croissance du segment. Dans le domaine de la microbiologie, une amélioration est à noter par rapport au 2e trimestre, notamment en Europe et en Amérique. Les ventes de réactifs demeurent toujours en retrait par rapport au 3e trimestre 2019 toujours affectées par la baisse de fréquentation des hôpitaux. Dans le domaine des immunoessais, la croissance du chiffre d'affaires est légèrement négative au 3e trimestre, toutefois en amélioration dans toutes les régions par rapport au 2e trimestre. En particulier, les deux tests sérologiques VIDAS ® anti-SARS-CoV-2 IgM et VIDAS ® anti-SARS-CoV-2 IgG ont contribué à cette amélioration.

, qui a représenté environ 85 % des ventes totales cumulées de la Société, le chiffre d’affaires du 3 trimestre 2020 a atteint 680 millions d’euros, en hausse de 32 % d’une année sur l’autre. Les ventes des 9 premiers mois se sont établies à 1 937 millions d’euros, en progression de 23,2%. Le chiffre d’affaires des applications industrielles, qui a représenté environ 15 % des ventes de la Société, s’est établi à 110 millions d’euros au terme du 3e trimestre 2020, en légère hausse (+0,6%) d’une année sur l’autre, et en amélioration substantielle par rapport au 2e trimestre. L’activité a été portée par la progression des ventes de réactifs de microbiologie destinés aux clients du secteur pharmaceutique. L’activité du segment agro-alimentaire est restée en légère décroissance, affectée par les conséquences de la crise sanitaire. Au terme des 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires a atteint 328 millions d’euros, en progression de 0,9 % par rapport à l’année précédente. ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Chiffre d’affaires

par Région En millions d'euros T3

2020 T3

2019 Variation

À données publiées Variation

À devises et périmètre constants 9 mois

2020 9 mois

2019 Variation

À données publiées Variation

Amérique 410,5 284,3 +44,4 % +54,0 % 1 173,3 866,1 +35,5% +37,9 % Amérique du Nord 367,7 244,9 +50,1 % +57,6 % 1 052,0 752,8 +39,7 % +39,8 % Amérique latine 42,8 39,4 +8,8 % +32,4 % 121,3 113,3 +7,0 % +25,3 % Europe (1) 257,9 234,6 +9,9 % +11,9 % 729,7 689,3 +5,9% +7,0 % Asie Pacifique 121,0 134,2 -9,9 % -5,8 % 362,6 372,7 -2,7% -0,7 % TOTAL GROUPE 789,4 653,1 +20,9 % +26,5 % 2 256,6 1 928,1 +17,5 % +19,4 % (1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique Le chiffre d'affaires de la région Amérique (52 % du CA total du Groupe) a atteint 411 millions d'euros au 3e trimestre, soit une progression de 54 % par rapport à la même période de l'année précédente. Au 30 septembre 2020, les ventes cumulées affichent 1 173 millions d'euros, en hausse de 37,9 % d'une année sur l'autre. En Amérique du Nord (47 % du CA total du Groupe), la croissance du trimestre a été portée par la forte dynamique de la gamme de biologie moléculaire BIOFIRE ® FILMARRAY ®. En Amérique latine, la croissance organique des ventes au cours du trimestre a été élevée, soutenue par la bonne dynamique en biologie moléculaire et par des hausses de prix en compensation des dévaluations de monnaies locales.

(52 % du CA total du Groupe) a atteint 411 millions d’euros au 3 trimestre, soit une progression de 54 % par rapport à la même période de l’année précédente. Au 30 septembre 2020, les ventes cumulées affichent 1 173 millions d’euros, en hausse de 37,9 % d’une année sur l’autre. En Europe – Moyen-Orient – Afrique (33 % du CA total du Groupe), le chiffre d’affaires s’est élevé à 258 millions d’euros au terme des 3 derniers mois, en hausse de 11,9 % d’une année sur l’autre. Au terme des 9 premiers mois de l’année, les ventes ont atteint 730 millions d’euros, en hausse de 7 % par rapport à l’année précédente. En Europe (27 % du CA total du Groupe), la progression du chiffre d’affaires a été particulièrement rapide dans la plupart des pays de la zone, portée par la forte activité en biologie moléculaire. En dehors de cette activité exceptionnelle, le ralentissement sur les gammes de microbiologie et immunoessais a été moins marqué qu’au second trimestre. Dans la zone Russie – Moyen-Orient – Afrique , la diminution de l’activité dans les immunoessais et la microbiologie dans certains pays a été compensée par une progression à deux chiffres en biologie moléculaire. L’activité est donc demeurée stable sur le trimestre par rapport au 3 e trimestre 2019.

(33 % du CA total du Groupe), le chiffre d’affaires s’est élevé à 258 millions d’euros au terme des 3 derniers mois, en hausse de 11,9 % d’une année sur l’autre. Au terme des 9 premiers mois de l’année, les ventes ont atteint 730 millions d’euros, en hausse de 7 % par rapport à l’année précédente. En Asie Pacifique (15 % du CA total du Groupe), les ventes ont atteint 121 millions d’euros au 3e trimestre 2020, en ralentissement de 5,8 % par rapport à la même période de l’année précédente mais avec des différences marquées selon les pays. Au Japon, une forte croissance a été enregistrée porté par la biologie moléculaire. En Inde, l’activité s’est maintenue à un niveau satisfaisant malgré un contexte rendu complexe par la pandémie. La crise sanitaire a affecté négativement les ventes en Asean. En Chine, l’activité est toujours en décroissance par rapport à l’année dernière. Au 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires cumulé de la région Asie Pacifique a atteint 363 millions d’euros, en léger repli de 0,7 % d’une année sur l’autre. ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE ET POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE Marquage CE du panel respiratoire BIOFIRE 2.1 plus incluant le SARS-CoV-2

En juillet 2020, ce panel testant 19 virus dont le SARS-CoV-2 et 4 bactéries responsables des infections respiratoires les plus fréquentes a été marqué CE. Le panel permet également de tester le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV). Avec un temps de rendu de résultat maintenu à environ 45 min, ce test est très simple d'utilisation et fonctionne avec les systèmes totalement automatisés FILMARRAY ® 2.0 ou FILMARRAY ® TORCH.

En juillet 2020, ce panel testant 19 virus dont le SARS-CoV-2 et 4 bactéries responsables des infections respiratoires les plus fréquentes a été marqué CE. Le panel permet également de tester le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV). Avec un temps de rendu de résultat maintenu à environ 45 min, ce test est très simple d’utilisation et fonctionne avec les systèmes totalement automatisés FILMARRAY 2.0 ou FILMARRAY TORCH. Lancement du test BIOFIRE ® MYCOPLASMA

En juillet 2020, bioMérieux a annoncé le lancement de BIOFIRE ® MYCOPLASMA, un test innovant pour la détection des mycoplasmes dans les produits biopharmaceutiques (anticorps, hormones, thérapies cellulaires ou géniques…), le segment le plus dynamique de l'industrie pharmaceutique. Intégrant tous les réactifs et les contrôles nécessaires à l'analyse dans un seul consommable, il permet de réaliser l'analyse au plus près des lieux de prélèvements des échantillons et produit un résultat en moins d'une heure.

En juillet 2020, bioMérieux a annoncé le lancement de BIOFIRE MYCOPLASMA, un test innovant pour la détection des mycoplasmes dans les produits biopharmaceutiques (anticorps, hormones, thérapies cellulaires ou géniques…), le segment le plus dynamique de l’industrie pharmaceutique. Intégrant tous les réactifs et les contrôles nécessaires à l’analyse dans un seul consommable, il permet de réaliser l’analyse au plus près des lieux de prélèvements des échantillons et produit un résultat en moins d’une heure. L’AMSP s’associe à bioMérieux afin de faciliter l’approvisionnement de solutions de diagnostic dédiées à la lutte contre la pandémie du COVID-19 en Afrique

En octobre 2020, bioMérieux et l'Africa Medical Supplies Platform ont annoncé un nouveau partenariat visant à faciliter l'accès des Etats membres de l'Union africaine à la fourniture de solutions de diagnostic de haute qualité, proposées par bioMérieux pour lutter contre les pandémies. Ce partenariat vise à répondre aux pénuries d'approvisionnement subies sur ces territoires, en garantissant un accès efficace, continu et rapide aux solutions de bioMérieux, disponibles à des prix très compétitifs.

En octobre 2020, bioMérieux et l’ ont annoncé un nouveau partenariat visant à faciliter l’accès des Etats membres de l’Union africaine à la fourniture de solutions de diagnostic de haute qualité, proposées par bioMérieux pour lutter contre les pandémies. Ce partenariat vise à répondre aux pénuries d’approvisionnement subies sur ces territoires, en garantissant un accès efficace, continu et rapide aux solutions de bioMérieux, disponibles à des prix très compétitifs. Autorisation d’utilisation en urgence du panel respiratoire BIOFIRE® EZ 2.1 incluant SARS-CoV-2

Le 2 octobre 2020, bioMérieux a obtenu de la FDA l’autorisation d’utilisation en urgence d’une nouvelle version du panel respiratoire BIOFIRE® RP-EZ incluant le SARS-CoV-2. Lancé en 2016, le panel respiratoire EZ bénéficie d’une dérogation concernant la réglementation CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) qui lui permet d’être utilisé en dehors des laboratoires cliniques, par exemple dans les cabinets médicaux ou les maisons médicales. RÉUNION D’INFORMATION bioMérieux organise une réunion d’information le jeudi 22 octobre 2020 à 15h (heure de Paris, GMT+1). Cette réunion se tiendra en anglais et sera accessible par téléphone uniquement : France Europe États-Unis +33 (0)1 76 77 22 57 +44 (0)330 336 9411 +1 323 794 2588 Code d’accès : 728 8051 CALENDRIER FINANCIER Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2020 et résultats annuels au 31 décembre 2020 24 février 2021 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 27 avril 2021 Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2021 et résultats semestriels au 30 juin 2021 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2021 1er septembre 2021 21 octobre 2021 Notes et définitions : Les anticipations et objectifs ci-dessus reposent, en tout ou partie, sur des appréciations ou des décisions qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, des incertitudes et des risques liés à l'environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, notamment ceux exposés dans le Document d’Enregistrement Universel 2019. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs ci-dessus. Elle ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments, sous réserve des obligations d’information permanente pesant sur les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché financier. Effets de change : les effets de change sont déterminés en convertissant les données de la période en cours au taux de change moyen de l’année précédente de la période de comparaison. En pratique, les taux de change utilisés peuvent être les taux moyens communiqués par la BCE ou les taux couverts lorsque des instruments de couverture ont été mis en place. Variation de périmètres : les effets des variations de périmètre sont déterminés : pour les acquisitions de la période, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées durant la période par les entités acquises à compter de leur entrée dans le périmètre de consolidation ;

pour les acquisitions de la période précédente, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées au cours des mois durant lesquels les entités acquises n’étaient pas consolidées lors de la période précédente ;

pour les cessions de la période, en ajoutant aux ventes de la période le montant des ventes réalisées par les entités cédées la période précédente, au cours des mois durant lesquels ces entités ne sont plus consolidées sur la période en cours ;

pour les cessions de la période précédente, en ajoutant aux ventes de la période les ventes réalisées durant la période précédente par les entités cédées. À PROPOS DE BIOMÉRIEUX Pioneering Diagnostics Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 55 ans, bioMérieux est présente dans 44 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2019, le chiffre d'affaires de bioMérieux s’est élevé à 2,7 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international. bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent l’origine d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris.

Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286

Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP Site internet : www.biomerieux.com Note : sauf mention contraire les croissances sont exprimées d’une année sur l’autre à devises et périmètre constants. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201021005903/fr/ © Business Wire 2020

