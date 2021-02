bioMérieux : – Résultats annuels au 31 décembre 2020 24/02/2021 | 07:01 Envoyer par e-mail :

Solide performance commerciale au 4 e trimestre, avec une croissance organique de 20,5 %, portée par les ventes de réactifs de biologie moléculaire

Progression annuelle de près de 58 % du résultat opérationnel courant contributif qui atteint 613 millions d’euros soit 19,6 % du chiffre d’affaires

Génération élevée de cash-flow conduisant à l’absence d’endettement financier net au 31 décembre 2020

Objectifs 2021 : Dans un contexte où l’incertitude prédomine toujours, la croissance annuelle des ventes devrait s’établir entre 5 et 8 % à taux de change et périmètre constants, avec une croissance solide au premier semestre 2021 qui devrait être similaire à la tendance du quatrième trimestre 2020 Le résultat opérationnel courant contributif 2021 devrait être en ligne avec celui de 2020 à taux de change courants

Regulatory News: bioMérieux (Paris:BIM): Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « Dans le contexte exceptionnel que connait le monde depuis un an, bioMérieux s’est fortement mobilisé et a démontré une nouvelle fois la pertinence de ses solutions. Notre positionnement de spécialiste du diagnostic in vitro et notre développement de solutions adaptées à la détection de la Covid-19 nous ont permis de réaliser de remarquables performances commerciales et financières. Dans un contexte incertain quant à l’évolution de la pandémie, bioMérieux et ses équipes sont engagées avec confiance pour répondre aux enjeux de santé publique que posent les maladies infectieuses en plaçant le diagnostic au cœur de la stratégie de prise en charge des patients». Le Conseil d’administration de bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, s’est réuni le 23 février sous la présidence de M. Alexandre Mérieux. Il a arrêté les comptes consolidés audités du Groupe au 31 décembre 2020. Comptes consolidés En millions d'euros 2020 2019 Variation À données publiées Chiffre d’affaires 3 118 2 675 +16,6 % Résultat opérationnel courant contributif (1) 613 389 +57,7 % en % des ventes 19,6 % 14,5 % Résultat opérationnel (2) 553 371 +49,1 % Résultat net, part du Groupe 404 273 +48,2 % Résultat net dilué par action (en €) 3,41 € 2,30 € (1) Le résultat opérationnel courant contributif correspond au résultat opérationnel courant hors éléments non récurrents relatifs à l’acquisition et l’intégration de BioFire.

(2) Le résultat opérationnel est la somme du résultat opérationnel courant contributif, de l’amortissement du prix d’acquisition de la société BioFire ainsi que des « éléments significatifs, inhabituels et non récurrents », classés en « autres produits et charges opérationnels non courants ». ACTIVITÉ Note : sauf mention contraire, les croissances de chiffre d’affaires sont exprimées à devises et périmètre constants. Au 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires de bioMérieux atteint 3 118 millions d’euros contre 2 675 millions d’euros en 2019, soit une croissance organique de 19,7 %. La croissance publiée en euros s’élève à 16,6 %. Les effets de change sont négatifs à hauteur de 82 millions d’euros, principalement du fait de la dévaluation du dollar américain et de certaines devises d’Amérique latine au deuxième semestre. Évolution du chiffre d’affaires En millions d'euros CHIFFRE D’AFFAIRES – 31 DÉCEMBRE 2019 2 675 Effets de change -82 -3,1 % Variation de périmètre (1) -2 -0,1 % Croissance organique, à taux de change et périmètre constants +527 +19,7 % CHIFFRE D’AFFAIRES – 31 DÉCEMBRE 2020 3 118 +16,6 % Note : les définitions des effets de change et des variations de périmètre sont disponibles en fin de communiqué (1) Acquisitions de Invisible Sentinel (7 février 2019) et cession d’activités en Australie ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR APPLICATION Chiffre d’affaires

par application En millions d'euros T4

2020 T4

2019 Variation

À données publiées Variation

À devises et périmètre constants 12

mois 2020 12

mois

2019 Variation

À données publiées Variation

À devises et périmètre constants Applications cliniques 726,3 619,0 +17,3 % +23,4 % 2 663,5 2 208,3 +20,5 % +23,3 % Biologie Moléculaire 332,0 193,9 +71,2 % +81,6 % 1 207,1 671,5 +79,8 % +83,8 % Microbiologie 254,1 286,0 -11,2 % -7,2 % 950,7 1 026,3 -7,4 % -5,3 % Immunoessais 121,9 128,5 -5,2 % -0,4 % 428,3 474,5 -9,7 % -7,2 % Autres gammes (1) 18,3 10,5 +73,9 % +85,8 % 77,5 35,9 +115,8 % +118,0 % Applications Industrielles(2) 126,4 127,8 -1,1 % +6,0 % 454,7 466,7 -2,6 % +2,3 % TOTAL GROUPE 852,6 746,8 +14,2 % +20,5 % 3 118,2 2 674,8 +16,6 % +19,7 % (1) incluant Applied Maths, BioFire Defense et les collaborations de R&D relatives aux applications cliniques

(2) incluant les collaborations de R&D relatives aux applications industrielles ■ Dans le domaine clinique, qui représente environ 85 % des ventes totales cumulées du Groupe, le chiffre d’affaires du 4e trimestre 2020 s'établit à 726 millions d’euros, en hausse de plus de 23 % d’une année sur l’autre. Au terme de l’année, les ventes atteignent près de 2 664 millions d’euros, en progression également de plus de 23 %. En biologie moléculaire , la gamme BIOFIRE ® enregistre une progression de 76 % au cours du trimestre écoulé, portée par la demande toujours très soutenue du panel respiratoire BIOFIRE ® RP2.1. La forte progression de la base installée se poursuit. Plus de 1 400 unités ont été déployées au cours du trimestre, portant ainsi la base installée totale BIOFIRE ® à environ 17 300 unités soit une croissance annuelle de 66%. Les autres gammes de biologie moléculaire, NUCLISENS ® et ARGENE ® , aussi utilisées pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 continuent à contribuer à la croissance du segment.

En microbiologie , le trimestre est marqué par le retour de la croissance sur les ventes de réactifs d'hémoculture BACT/ALERT ®., et des milieux de culture, mais la performance globale reste affectée par la décroissance des consommations sur les autres gammes et des ventes d'équipements.

, le trimestre est marqué par le retour de la croissance sur les ventes de réactifs d’hémoculture BACT/ALERT et des milieux de culture, mais la performance globale reste affectée par la décroissance des consommations sur les autres gammes et des ventes d’équipements. Dans le domaine des immunoessais, les ventes de réactifs ont enregistré une croissance au cours du dernier trimestre. Les deux tests sérologiques VIDAS® anti-SARS-CoV-2 IgM et VIDAS® anti-SARS-CoV-2 IgG contribuent à cette amélioration, cependant les ventes d’instruments sont en retrait, la performance de l’ensemble de la gamme est donc légèrement négative. Au terme de l’année, la performance reste inférieure à celle de l’année précédente mais avec un deuxième semestre en nette amélioration. ■ Le chiffre d’affaires des applications industrielles, qui représente 15 % des ventes du Groupe, s’établit à 126 millions d’euros sur les 3 derniers mois de l’exercice 2020, en hausse de 6,0 % d’une année sur l’autre. Cette progression est portée par une amélioration de l’activité avec les clients agroalimentaires, et par des ventes soutenues de réactifs aux clients du secteur pharmaceutique. Les ventes d’équipements et de services sur l’ensemble des gammes ont aussi contribué à cette croissance solide du 4ème trimestre. Sur l’année, le chiffre d’affaires s’élève à 455 millions d’euros, en progression de plus de 2.3 % par rapport à l’année précédente. ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Chiffre d’affaires

par Région En millions d'euros T4

2020 T4

2019 Variation

À données publiées Variation

À devises et périmètre constants 12

mois 2020 12

mois

2019 Variation

À données publiées Variation

À devises et périmètre constants Amérique 415,6 333,8 +24,5 % +35,1 % 1 588,9 1 199,9 +32,4 % +37,1 % Amérique du Nord 376,6 290,5 +29,6 % +39,0 % 1 428,6 1 043,3 +36,9 % +39,6 % Amérique latine 39,0 43,2 -9,7 % +9,8 % 160,3 156,5 +2,4 % +20,8 % Europe (1) 295,1 272,0 +8,5 % +11,0 % 1 024,8 961,3 +6,6 % +8,1 % Asie-Pacifique 141,9 141,0 +0,7 % +4,2 % 504,6 513,7 -1,8 % +0,6 % TOTAL GROUPE 852,6 746,8 +14,2 % +20,5 % 3 118,2 2 674,8 +16,6 % +19,7 % (1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique ■ Le chiffre d’affaires de la région Amérique (49 % du CA total du Groupe) atteint 416 millions d’euros au 4e trimestre, soit une progression de 35 % par rapport à la même période de l’année précédente. Au terme de l’année, les ventes sont portées à 1 589 millions d’euros, en hausse de 37 % d’une année sur l’autre. En Amérique du Nord (44 % du CA total du Groupe), la croissance du trimestre est dynamisée par la gamme de biologie moléculaire BIOFIRE ® . Dans le domaine des immunoessais, l’accroissement des volumes des tests de dosage de la procalcitonine aux États-Unis a compensé partiellement la pression sur les prix.

En Amérique du Nord (44 % du CA total du Groupe), la croissance du trimestre est dynamisée par la gamme de biologie moléculaire BIOFIRE ® . Dans le domaine des immunoessais, l'accroissement des volumes des tests de dosage de la procalcitonine aux États-Unis a compensé partiellement la pression sur les prix.

(29 % du CA total du Groupe), l’activité est vigoureuse dans la plupart des pays de la zone, portée par la forte activité en biologie moléculaire. En dehors de cette activité exceptionnelle, les ventes en immunoessais sont à nouveau en progression, les gammes de microbiologie sont légèrement en retrait par rapport au 4 trimestre 2019. La zone Russie – Moyen-Orient – Afrique bénéficie de la croissance à deux chiffres en Russie et en Afrique du Sud, mais cette bonne performance est plus que compensée par une diminution des ventes sur les autres territoires, notamment en raison de l’effet de base défavorable d’appels d’offres. ■ En Asie-Pacifique (17 % du CA total du Groupe), les ventes atteignent 142 millions d’euros au dernier trimestre 2020, en augmentation de 4 % par rapport à la même période de l’année précédente. L’activité est particulièrement soutenue au Japon grâce à la gamme BIOFIRE®, la croissance est modeste en Inde et la performance de la Chine reste toujours en retrait par rapport au 4ème trimestre 2019. COMPTE DE RÉSULTAT ■ Résultat opérationnel courant contributif Au terme de l’année 2020, le résultat opérationnel courant contributif s’est établi à 613 millions d’euros en croissance de 58 % d’une année sur l’autre, soit une marge opérationnelle courante contributive de 19,6 %. Ce résultat inclut environ 30 millions d’euros d’impacts de change défavorables et 1 million d’euros d’effet de périmètre négatif lié à l’acquisition de Invisible Sentinel, réalisée en 2019. Il comprend aussi l’effet défavorable lié à la charge enregistrée au titre des plans de rémunération variable aux États-Unis indexés sur le cours de l’action de bioMérieux (phantom share plans) qui s’est établie à 44 millions d’euros contre 35 millions d’euros en 2019. La croissance à taux de change et périmètre constants du résultat opérationnel courant contributif atteint environ 66 %. À fin décembre 2020, la marge brute a atteint 1 754 millions d’euros, soit 56,2 % du chiffre d’affaires, en amélioration par rapport aux 54,8 % constatés à fin décembre 2019. L’augmentation du taux de marge brute est principalement due à l’effet favorable de l’évolution du mix produit et à la progression des volumes.

a atteint 1 754 millions d’euros, soit 56,2 % du chiffre d’affaires, en amélioration par rapport aux 54,8 % constatés à fin décembre 2019. L’augmentation du taux de marge brute est principalement due à l’effet favorable de l’évolution du mix produit et à la progression des volumes. Les charges commerciales et les frais généraux se sont élevés à 789 millions d’euros, soit 25,3 % du chiffre d’affaires contre 28,0 % l’année précédente. Cette amélioration est principalement due à l’effet de levier opérationnel ainsi qu’à des économies sur les frais de déplacement et de marketing.

et les se sont élevés à 789 millions d’euros, soit 25,3 % du chiffre d’affaires contre 28,0 % l’année précédente. Cette amélioration est principalement due à l’effet de levier opérationnel ainsi qu’à des économies sur les frais de déplacement et de marketing. Les frais de R&D se sont établis à 399 millions d’euros, soit 12,8 % du chiffre d’affaires, à comparer à 374 millions d’euros, soit 14,0 % du chiffre d’affaires en 2019. Cette progression d’environ 8 % à taux de change et périmètre constants reflète les développements spécifiques destinés à mettre rapidement sur le marché des tests de diagnostic de la COVID-19, tout en continuant à soutenir les autres programmes de recherche.

se sont établis à 399 millions d’euros, soit 12,8 % du chiffre d’affaires, à comparer à 374 millions d’euros, soit 14,0 % du chiffre d’affaires en 2019. Cette progression d’environ 8 % à taux de change et périmètre constants reflète les développements spécifiques destinés à mettre rapidement sur le marché des tests de diagnostic de la COVID-19, tout en continuant à soutenir les autres programmes de recherche. Les autres produits de l’activité ont atteint environ 47 millions d’euros sur l’année, à comparer à 46 millions d’euros en 2019, du fait de l’augmentation de l’activité de R&D et donc du crédit d’impôt et des subventions qui s’y rapportent. ■ Produits et charges opérationnels non courants Le Groupe a décidé en 2020 de soutenir des actions de solidarité pour un montant total de 42,2 millions d’euros comptabilisés en produits et charges opérationnels non courants. Ce montant se décompose en 22 millions d’euros de mécénat exceptionnel et la création d’un Fonds de dotation avec un solde initial de 20 millions d’euros (cf Actions Exceptionnelles ci-dessous). ■ Résultat opérationnel La charge d’amortissement des actifs revalorisés à la date d’acquisition de BioFire a atteint 18 millions d’euros en 2020, stable d’une année sur l’autre. Ainsi, le résultat opérationnel courant du Groupe a atteint 595 millions d’euros en 2020, en hausse de 60 % par rapport aux 371 millions d’euros enregistrés en 2019. ■ Résultat de l’ensemble consolidé La charge financière nette a représenté 29 millions d’euros en 2020, en légère hausse par rapport à 2019 où elle s’était élevée à 23 millions d’euros. Le coût de l’endettement financier net a représenté 25 millions d’euros en 2020, contre 21 millions d’euros l’année précédente, et les autres produits et charges financiers se sont élevés à 3,5 millions d’euros, à comparer à 2,5 millions d’euros en 2019. Au 31 décembre 2020, le taux effectif d’impôt (TEI) du Groupe a atteint 23,2 %, à comparer à 22,4 % en 2019, qui avait bénéficié de l’impact positif de nouvelles dispositions fiscales sur la propriété intellectuelle aux États-Unis. En 2020, le taux a été affecté de manière légèrement défavorable par les actions de solidarité exceptionnelles qui ont dépassé le seuil de déductibilité de mécénat en France. Au total, le résultat net part du Groupe s’est établi en 2020 à 404 millions d’euros, en hausse de 48 % rapport aux 273 millions d’euros 2019. TRÉSORERIE ET FINANCEMENT ■ Génération de trésorerie libre (free cash-flow) L’EBITDA1 a atteint 823 millions d’euros en 2020, soit 26,4 % du chiffre d’affaires, en hausse de 42 % comparé aux 578 millions d’euros de 2019. Cette hausse reflète la progression du résultat opérationnel courant contributif et des dotations aux amortissements et provisions d’exploitation. Les décaissements d’impôt ont représenté 116 millions d’euros, en hausse par rapport aux 82 millions d’euros versés l’année précédente, essentiellement du fait de la croissance des résultats. Au cours de l’année 2020, le besoin en fonds de roulement a augmenté de 86 millions d’euros. Cette évolution résulte notamment des éléments suivants : le niveau de stock a progressé de 83 millions d’euros en 2020, en ligne avec l’activité,

les créances clients ont augmenté de 80 millions d’euros, en lien avec la forte croissance de l’activité avec un délai de recouvrement resté stable,

les dettes fournisseurs ont légèrement augmenté de 5 millions d’euros,

les autres éléments du besoin en fonds de roulement s’améliorent de 72 millions d’euros, du fait de l’augmentation des dettes fiscales et sociales, dans un contexte de hausse des rémunérations variables et de l’intéressement. Les décaissements liés aux investissements ont représenté environ 9 % du chiffre d’affaires, soit 278 millions d’euros au terme de l’année 2020 contre 273 millions d’euros au cours de l’exercice précédent. Parmi les investissements principaux, il convient de mentionner l’accroissement de la capacité de production de BioFire à Salt Lake City. Dans ce contexte, le cash-flow libre a atteint 328 millions d’euros en 2020 contre environ 150 millions d’euros en 2019. 1 L’EBITDA se définit comme la somme du résultat opérationnel courant contributif et des amortissements d’exploitation ■ Variation de l’endettement Les acquisitions d’immobilisations financières, nettes des cessions, se sont élevées à 10 millions d’euros en 2020, principalement liées à des prises de participation minoritaires. La société a souscrit en juin 2020 un nouvel emprunt obligataire de 200 millions d’euros, en format Euro PP auprès d’un investisseur européen de premier rang. En octobre 2020, la société a également remboursé son emprunt obligataire souscrit en 2013 pour 300 millions d’euros. Ainsi, l’endettement net du Groupe au 31 décembre 2020 s’établit à 92 millions d’euros, contre 317 millions d’euros au 31 décembre 2019. Cet endettement net inclut la dette réactualisée au titre des contrats de location pour un montant de 97 millions d’euros (IFRS16). DIVIDENDE Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 20 mai 2021 d’approuver un dividende de 0,62 euro par action, pour un montant total de 73 millions d’euros. RESSOURCES HUMAINES Au 31 décembre 2020, l’effectif global du Groupe s’élevait à environ 12 800 collaborateurs (employés et intérimaires en équivalent temps plein) contre 12 000 à fin décembre 2019. ACTIONS EXCEPTIONNELLES ENTREPRISES EN 2020 Pour répondre aux enjeux de solidarité sans précédents soulevés par la pandémie, le Conseil d’administration a décidé, en 2020 de verser environ 42 millions d’euros à des actions de solidarité dans le monde, cette somme a été répartie de la façon suivante : 12 millions d’euros alloués à la Fondation Mérieux en complément des dotations habituelles de bioMérieux ; la Fondation a réorienté une partie de ses programmes pour lutter contre la COVID-19,

2 millions d’euros alloués à l’Entreprise des Possibles pour apporter de l’aide aux sans-abri et aux plus démunis à Lyon et sa région,

8 millions d’euros attribués à 60 projets sélectionnés dans les pays d’implantation de la Société grâce à la participation des collaborateurs de bioMérieux. Les projets soutenus ont ciblé le décrochage scolaire, la protection de l’enfance, l’isolement social des personnes malades, âgées, handicapées ou fragilisées, la relance économique et l’insertion professionnelle, les violences conjugales et abus sexuels.

En outre, en décembre 2020, la Société a créé le Fonds de dotation bioMérieux afin de soutenir des activités d’intérêt général à caractère humanitaire, social, sanitaire et/ou éducatif dans le monde afin de venir en aide aux populations les plus démunies. En qualité de fondateur, bioMérieux a versé une somme de 20 millions d’euros au titre d’une dotation initiale. RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE bioMérieux, suite à la réalisation d’une étude de matérialité, a formalisé une nouvelle ambition RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) autour de 5 axes : La santé , au moyen du développement de solutions de diagnostic in vitro innovantes pour améliorer la santé publique mondiale,

, au moyen du développement de solutions de diagnostic innovantes pour améliorer la santé publique mondiale, L’environnement, au travers d’une série d’actions écoresponsables pour que la planète soit un lieu de vie sain,

au travers d’une série d’actions écoresponsables pour que la planète soit un lieu de vie sain, L’écosystème de santé, avec l’amplification du dialogue avec nos parties prenantes (patients inclus) et son intégration dans notre gouvernance,

avec l’amplification du dialogue avec nos parties prenantes (patients inclus) et son intégration dans notre gouvernance, Les collaborateurs , avec une attention particulière sur l’exemplarité en matière de sécurité et l’accélération de la politique d’inclusion et diversité,

, avec une attention particulière sur l’exemplarité en matière de sécurité et l’accélération de la politique d’inclusion et diversité, L’entreprise étendue, avec la construction de partenariats à long terme pour accroître l’impact positif de la Société sur les territoires. bioMérieux s’est fixé des objectifs pour ces 5 axes avec des horizons de réalisation à 5 ans, et les progrès accomplis feront l’objet de communications régulières. ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE ■ Lancement du test de biologie moléculaire SARS-COV-2 RESPI R-GENE® Ce test permet la détection simultanée (« multiplex ») du SARS-CoV-2, des virus de la grippe A et B ainsi que des virus VRS et hMPV. C’est un test à haut débit, pouvant être utilisé sur des plateformes de biologie moléculaire présentes dans les laboratoires hospitaliers comme de ville. ■ Extension aux échantillons salivaires du marquage CE du test de biologie moléculaire ARGENE® ce test peut être utilisé pour la détection du SARS-CoV-2 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE ■ Lancement d’un nouveau plan mondial d’actionnariat pour les salariés : My Share 2021 A partir du 5 mai 2021, les collaborateurs de bioMérieux pourront acquérir des actions bioMérieux (directement ou indirectement pour les employés français) avec des mécanismes de décote et d’abondement. Le lancement de ce plan d’actionnariat salarial permettra une nouvelle fois aux collaborateurs de participer au succès de la Société. Ce plan a été approuvé par le Conseil d’administration du 17 décembre 2020, il est accessible à tous collaborateurs des pays où ce type d’opération est autorisé par le droit local. La période de souscription sera effective entre les 5 et 25 mai, le règlement et la livraison s’effectueront dans les semaines qui suivront la période de souscription, selon les lois et droit applicables. ■ Transformation de la Société en Société Européenne Le Conseil d’administration de bioMérieux envisage de proposer la transformation de la société en société européenne (« Societas Europaea »), à la prochaine assemblée générale de la société qui se tiendra le 20 mai 2021. bioMérieux a, dans cette perspective, initié une procédure d’information-consultation auprès des institutions représentatives du personnel compétentes. Ce projet de transformation permettrait de traduire l’ancrage européen du groupe dans sa forme juridique, sans affecter la cotation de bioMérieux, son fonctionnement, la localisation de son siège social ou sa gouvernance. Fondé en 1963, le groupe bioMérieux a en effet entamé son développement international en Europe dès les années 1970, en s’implantant en Belgique et en Allemagne, puis, dans les années 1980, en Espagne et en Italie. À ce jour, le groupe bioMérieux est présent dans 22 pays européens, où il emploie 42 % de ses effectifs totaux, et réalise environ 30 % de son chiffre d’affaires total. ■ Lancement du test NEPHROCHECK® sur VIDAS Ce test innovant est capable de détecter le stress rénal chez les patients présentant un risque d'insuffisance rénale aiguë (IRA) avant que des lésions rénales ne soient avérées, alors qu'une intervention adaptée peut encore faire la différence. Il s’utilise conjointement avec l'évaluation clinique, comme une aide à l'évaluation des risques d'insuffisance rénale aiguë modérée ou sévère chez les patients gravement malades. Grâce à cette information précoce, les médecins peuvent soit exclure le stress rénal avec confiance, soit mettre en œuvre des mesures de protection des reins. Ce test a reçu le marquage CE en décembre 2020. OBJECTIFS 2021 Dans un contexte où l’incertitude prédomine toujours, la croissance annuelle des ventes devrait s’établir entre 5 et 8 % à taux de change et périmètre constants, avec une croissance solide au premier semestre 2021 qui devrait être similaire à la tendance du quatrième trimestre 2020. Compte tenu de la croissance organique visée, bioMérieux devrait maintenir son résultat opérationnel courant contributif au même niveau que celui de 2020. RÉUNION D’INFORMATION bioMérieux organise une réunion d’information le mercredi 24 février 2021 à 14h30 (heure de Paris, GMT+1). Cette réunion se tiendra en anglais et sera accessible par téléphone ou par webcast : Conférence téléphonique France Europe États-Unis +33 (0)1 76 77 22 57 +44 (0)330 336 9411 +1 323-994-2093 Code d’accès : 3384211 Webcast : https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1432219&tp_key=6fd99fd828 CALENDRIER FINANCIER Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 27 avril 2021 Assemblée générale des actionnaires 20 mai 2021 Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2021 et résultats semestriels au 30 juin 2021 1er septembre 2021 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2021 21 octobre 2021 Notes et définitions : Les anticipations et objectifs ci-dessus reposent, en tout ou partie, sur des appréciations ou des décisions qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, des incertitudes et des risques liés à l'environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, notamment ceux exposés dans le Document de Référence 2019. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs ci-dessus. Elle ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments, sous réserve des obligations d’information permanente pesant sur les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché financier. Effets de change : les effets de change sont déterminés en convertissant les données de la période en cours au taux de change moyen de l’année précédente de la période de comparaison. En pratique, les taux de change utilisés peuvent être les taux moyens communiqués par la BCE ou les taux couverts lorsque des instruments de couverture ont été mis en place. Variations de périmètre : les effets des variations de périmètre sont déterminés : - pour les acquisitions de la période, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées durant la période par les entités acquises à compter de leur entrée dans le périmètre de consolidation ;

- pour les acquisitions de la période précédente, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées au cours des mois durant lesquels les entités acquises n’étaient pas consolidées lors de la période précédente ;

- pour les cessions de la période, en ajoutant aux ventes de la période le montant des ventes réalisées par les entités cédées la période précédente, au cours des mois durant lesquels ces entités ne sont plus consolidées sur la période en cours ;

- pour les cessions de la période précédente, en ajoutant aux ventes de la période les ventes réalisées durant la période précédente par les entités cédées. À PROPOS DE BIOMÉRIEUX Pioneering Diagnostics Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 55 ans, bioMérieux est présente dans 44 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs. En 2020, le chiffre d'affaires de bioMérieux s’est élevé à 3,1 milliards d'euros, dont plus de 93 % ont été réalisés à l’international. bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent l’origine d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris. Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286 Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP Site internet : www.biomerieux.com et rubrique dédiée aux investisseurs : www.biomerieux.com/fr/finance ANNEXE 1 : ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 2020 ■ Marquage CE du panel respiratoire BIOFIRE 2.1plus incluant le SARS-CoV-2 En juillet 2020, ce panel testant 19 virus dont le SARS-CoV-2 et 4 bactéries responsables des infections respiratoires les plus fréquentes a été marqué CE. Le panel permet également de tester le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV). Avec un temps de rendu de résultat maintenu à environ 45 min, ce test est très simple d’utilisation et fonctionne avec les systèmes totalement automatisés FILMARRAY® 2.0 ou FILMARRAY® TORCH. ■ Lancement du test BIOFIRE® MYCOPLASMA En juillet 2020, bioMérieux a annoncé le lancement de BIOFIRE® MYCOPLASMA, un test innovant pour la détection des mycoplasmes dans les produits biopharmaceutiques (anticorps, hormones, thérapies cellulaires ou géniques…), le segment le plus dynamique de l’industrie pharmaceutique. Intégrant tous les réactifs et les contrôles nécessaires à l’analyse dans un seul consommable, il permet de réaliser l’analyse au plus près des lieux de prélèvements des échantillons et produit un résultat en moins d’une heure. ■ L’AMSP s’associe à bioMérieux afin de faciliter l’approvisionnement de solutions de diagnostic dédiées à la lutte contre la pandémie du COVID-19 en Afrique En octobre 2020, bioMérieux et l’Africa Medical Supplies Platform ont annoncé un nouveau partenariat visant à faciliter l’accès des Etats membres de l’Union africaine à la fourniture de solutions de diagnostic de haute qualité, proposées par bioMérieux pour lutter contre les pandémies. Ce partenariat vise à répondre aux pénuries d’approvisionnement subies sur ces territoires, en garantissant un accès efficace, continu et rapide aux solutions de bioMérieux, disponibles à des prix très compétitifs. ■ Autorisation d’utilisation en urgence du panel respiratoire BIOFIRE® EZ 2.1 incluant SARS-CoV-2 Le 2 octobre 2020, bioMérieux a obtenu de la FDA l’autorisation d’utilisation en urgence d’une nouvelle version du panel respiratoire BIOFIRE® RP-EZ incluant le SARS-CoV-2. Lancé en 2016, le panel respiratoire EZ bénéficie d’une dérogation concernant la réglementation CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) qui lui permet d’être utilisé en dehors des laboratoires cliniques, par exemple dans les cabinets médicaux ou les maisons médicales. ANNEXE 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL PAR RÉGION ET PAR APPLICATION Chiffre d’affaires par application (en millions d'euros) et variation (en %) 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre CUMUL 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Applications cliniques 655,8 525,9 601,6 527,7 679,9 536,6 726,3 619,0 2 663,5 2 208,3 Biologie moléculaire 293,2 172,8 264,1 154,1 318,8 151,3 332,0 193,9 1 207,1 671,5 Microbiologie 251,6 235,9 208,7 245,4 236,2 259,0 254,1 286,0 950,7 1 026,3 Immunoessais 98,8 109.1 96,2 119,5 111,4 117,6 121,9 128,5 428,3 474,5 Autres gammes (1) 12,2 8,1 32,5 8,6 14,5 8,7 18,3 10,5 77,5 35,9 Applications industrielles(2) 113,0 106,6 105,8 115,8 109,5 116,5 126,4 127,8 454,7 466,7 TOTAL GROUPE 768,8 632,5 707,4 643,5 789,4 653,1 852,6 746,8 3 118,2 2 674,8 (1) incluant Applied Maths, BioFire Defense, et les collaborations de R&D relatives aux applications cliniques (2) incluant les collaborations de R&D relatives aux applications industrielles 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre CUMUL À données publiées À D&PC(3) À données publiées À D&PC À données publiées À D&PC À données publiées À D&PC À données publiées À D&PC Applications cliniques +24,7 % +23,3 % +13,5 % +14,1 % +26,7 % +32,0 % +17,3 % +23,4 % +20,5 % +23,3 % Biologie moléculaire +69,7 % +66,9 % +71,3 % +70,8 % +110,0 % +119,8 % +71,2 % +81,6 % +79,8 % +83,8 % Microbiologie +6,7 % +6,3 % -15,5 % -14,2 % -8,8 % -5,2 % -11,2 % -7,2 % -7,4 % -5,3 % Immunoessais -9,4 % -9,9 % -19,8 % - 18,2 % -5,3 % -0,9 % -5,2 % -0,4 % -9,7 % -7,2 % Autres gammes(1) +50,6 % +43,8 % x 2,8 x 2,7 +66,3 % +77,5 % +73,9 % +85,8 % +115,8 % +118,0 % Applications industrielles(2) +6,0 % +7,9 % -6,9 % -5,2 % -6,0 % +0,6 % -1,1 % +6,0 % -2,6 % +2,3 % TOTAL GROUPE +21,5 % +20,8 % +9,9 % +10,7 % +20,9 % +26,5 % +14,2 % +20,5 % +16,6 % +19,7 % (1) incluant Applied Maths, BioFire Defense, et les collaborations de R&D relatives aux applications cliniques

(2) incluant les collaborations de R&D relatives aux applications industrielles

(3) À devises et périmètre constants Chiffre d’affaires par région (en millions d'euros) et variation (en %) 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre CUMUL 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Amériques 397,7 296,8 364,7 285,7 410,5 284,3 415,6 333,8 1 588,9 1 199,9 Amérique du Nord 358,2 262,1 325,7 246,5 367,7 244,9 376,6 290,5 1 428,6 1 043,3 Amérique latine 39,5 34,7 38,9 39,2 42,8 39,4 39,0 43,2 160,3 156,5 Europe (1) 247,7 223,5 225,0 231,5 257,9 234,6 295,1 272,0 1 024,8 961,3 Asie Pacifique 123,4 112,2 117,7 126,3 121,0 134,2 141,9 141,0 504,6 513,7 TOTAL GROUPE 768,8 632,5 707,4 643,5 789,4 653,1 852,6 746,8 3 118,2 2 674,8 (1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre CUMUL À données publiées À D&PC(2) À données publiées À D&PC À données publiées À D&PC À données publiées À D&PC À données publiées À D&PC Amériques +34,0 % +32,2 % +27,7 % +28,0 % +44,4 % +54,0 % +24,5 % +35,1 % +32,4 % +37,1 % Amérique du Nord +36,7 % +33,0 % +32,2 % +29,8 % +50,1 % +57,6 % +29,6 % +39,0 % +36,9 % +39,6 % Amérique latine +13,7 % +26,7 % -0,7 % +17,2 % +8,8 % +32,4 % +9,7 % +9,8 % +2,4 % +20,8 % Europe (1) +10,8 % +10,7 % -2,8 % -1,7 % +9,9 % +11,9 % +8,5 % +11,0 % +6,6 % +8,1 % Asie Pacifique +10,0 % +10,5 % -6,8 % -5,6 % -9,9 % -5,8 % +0,7 % +4,2 % -1,8 % +0,6 % TOTAL GROUPE +21,5 % +20,8 % +9,9 % +10,7 % +20,9 % +26,5 % +14,2 % +20,5 % +16,6 % +19,7 % (1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique

(2) À devises et périmètre constants ANNEXE 3 : ÉTATS DE SYNTHÈSE DU GROUPE BIOMÉRIEUX AU 31 DECEMBRE 2020 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ En millions d'euros 12/31/2020 31/12/2019 REVENUS 3,118.2 2,674.8 Coût des ventes -1,364.5 -1,208.2 MARGE BRUTE 1,753.7 1,466.6 MARGE BRUTE (en % des revenus) 56.2% 54.8% AUTRES PRODUITS ET CHARGES DE L'ACTIVITE 46.9 45.9 Charges commerciales -589.3 -567.6 Frais généraux -200.0 -182.2 Recherche et développement -398.8 -374.3 TOTAL FRAIS OPERATIONNELS -1,188.1 -1,124.1 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT CONTRIBUTIF 612.5 388.5 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT CONTRIBUTIF

(en % des revenus) 19.6% 14.5% Amortissements des actifs liés à l'acquisition de Biofire (a) -17.5 -17.9 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 595.1 370.7 Autres produits et charges opérationnels non courants -42.2 0.0 RESULTAT OPERATIONNEL 552.8 # 370.7 Coût de l'endettement financier net -25.0 -20.6 Autres produits et charges financiers -3.5 -2.5 Impôts sur les résultats -121.5 -77.8 Entreprises associées -0.2 0.0 RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 402.7 # 269.7 Part des minoritaires -1.7 -3.1 PART DU GROUPE 404.4 # 272.8 Résultat net de base par action 3.42 € 2.31 € Résultat net dilué par action 3.41 € 2.30 € (a) Éléments non récurrents relatifs à l’acquisition et l’intégration de BioFire, et écritures comptables liées à l’affectation de son coût d’acquisition BILAN CONSOLIDÉ ACTIF En millions d'euros 31/12/2020 31/12/2019 Immobilisations incorporelles 430.7 508.4 Ecarts d'acquisition 629.4 652.5 Immobilisations corporelles 939.0 894.7 Actifs au titre des droits d'utilisation 129.6 130.5 Actifs financiers non courants 50.6 41.9 Participations dans les entreprises associées 0.0 0.2 Autres actifs non courants 14.3 16.1 Impôt différé actif 72.6 99.0 ACTIFS NON COURANTS 2,266.3 2,343.5 Stocks et en-cours 541.9 494.7 Créances clients et actifs liés aux contrats clients 597.9 552.1 Autres créances d'exploitation 82.2 61.1 Créance d'impôt exigible 42.3 42.3 Créances hors exploitation 8.0 13.3 Disponibilités et équivalents de trésorerie 389.2 275.0 ACTIFS COURANTS 1,661.6 1,438.5 ACTIFS DESTINES A ETRE CEDES 0.0 0.0 TOTAL ACTIF 3,927.8 3,781.9 PASSIF En millions d'euros 31/12/2020 31/12/2019 Capital 12.0 12.0 Primes et Réserves 2,014.8 1,919.1 Résultat de l'exercice 404.4 272.8 CAPITAUX PROPRES GROUPE 2,431.1 2,203.9 INTERETS MINORITAIRES 50.2 50.7 CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 2,481.3 2,254.6 Emprunts & dettes financières long terme 352.4 153.7 Impôt différé passif 105.8 141.2 Provisions 64.4 62.3 PASSIFS NON COURANTS 522.7 357.2 Emprunts & dettes financières court terme 128.9 438.6 Provisions 51.4 47.0 Fournisseurs et comptes rattachés 207.1 211.9 Autres dettes d'exploitation 451.7 381.1 Dette d'impôt exigible 44.3 32.3 Dettes hors exploitation 40.5 59.3 PASSIFS COURANTS 923.8 1,170.1 PASSIFS RELATIFS A DES ACTIFS DESTINES A ETRE CEDES 0.0 0.0 TOTAL PASSIF 3,927.8 3,781.9 FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS En millions d'euros Notes 31/12/2020 31/12/2019 Résultat net de l'ensemble consolidé 402.7 269.7 - Participations dans les entreprises associées 0.2 0.0 - Coût de l'endettement financier net 25.0 20.6 - Autres produits et charges financiers 3.6 2.5 - Charge d'impôt 121.5 77.8 - Dotation nette aux amortissements d'exploitation - provisions non courantes 210.8 189.5 - Produits et charges non courants et amortissements du prix d'acquisition de Biofire 59.7 17.8 EBITDA (avant produits et charges non récurrents) 11 823.5 577.9 Autres produits et charges opérationnels non courants

(hors DAP exceptionnels, plus et moins values sur cessions d'immobilisations) -42.3 -0.1 Autres produits et charges financiers

(hors provisions et cessions d'immobilisations financières) -3.6 -2.0 Dotations nettes aux provisions d'exploitation pour risques et charges 16.3 -6.8 Variation de la juste valeur des instruments financiers 0.6 -1.4 Rémunérations en actions 9.9 9.4 Elimination des autres charges et produits sans impact sur la trésorerie ou non liés à l'activité -19.1 -0.9 Variation des stocks -82.9 -71.0 Variation des créances clients -80.4 -57.3 Variation des dettes fournisseurs 4.7 32.9 Variation des autres BFRE 72.4 26.0 Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (a) -86.2 -69.4 Autres besoins en fonds de roulement hors exploitation 5.0 2.1 Variation des autres actifs et passifs non courants non financiers 0.5 0.4 Variation du besoin en fonds de roulement -80.7 -66.9 Versement d'impôt -115.9 -81.6 Coût de l'endettement financier net 16 -25.0 -20.6 FLUX LIES A L'ACTIVITE 582.8 407.9 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -277.5 -272.5 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 24.7 17.1 Encaissements liés aux autres immobilisations financières -2.3 -2.4 CASH FLOW LIBRE (b) 327.7 150.1 Décaissements / encaissements liés aux prises de participation minoritaire -6.3 48.4 Incidence des variations de périmètre -3.8 -72.8 FLUX LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT -265.2 -282.2 Augmentation de capital souscrite par les intérêts minoritaires 1.6 0.0 Rachats et reventes d'actions propres -18.4 0.0 Distributions de dividendes aux actionnaires -22.5 -41.3 Flux provenant des nouveaux emprunts 229.5 0.0 Flux provenant des remboursements d'emprunts -364.0 -69.2 Variation d'intérêts sans prise ni perte de contrôle -2.4 -23.5 FLUX LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT -176.2 -133.9 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 141.4 -8.2 TRESORERIE NETTE A L'OUVERTURE 264.0 278.2 Incidence des fluctuations de change sur la trésorerie nette et équivalents de trésorerie -34.1 -6.1 TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE 371.3 264.0 (a) y compris dotations (reprises) des provisions courantes (b) Correspond à la somme des flux liés à l'activité et ceux liés aux investissements hors incidence des variations de périmètre. Il comprend également les flux sur actions propres et ceux relatifs au coût de l'endettement Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210223006260/fr/

