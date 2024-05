BiomX Inc, anciennement Chardan Healthcare Acquisition Corp, est une société de microbiologie. La société se concentre sur le développement de thérapies naturelles et artificielles à base de phages. Elle développe des thérapies pour cibler et détruire les bactéries qui affectent l'apparence de la peau, ainsi que les bactéries nocives dans les maladies chroniques, telles que les maladies inflammatoires de l'intestin (MII), la cholangite sclérosante primaire (CSP) et le cancer. La société découvre et valide des cibles bactériennes et adapte les compositions de phages en fonction de ces cibles. Son pipeline comprend les produits BX001, BX002 et BX003. Le BX001 est un produit candidat qui améliore l'apparence de la peau sujette à l'acné. Le BX002 est un cocktail de phages personnalisé qui éradique les cibles bactériennes associées à l'apparition des MICI. BX003 est un cocktail de phages personnalisé développé contre des souches spécifiques de Klebsiella pneumoniae (Kp).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale